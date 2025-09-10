Towa and the Guardians of the Sacred Tree racconta la sua storia nel nuovo trailer dedicato

Bandai Namco ha pubblicato un trailer per Towa and the Guardians of the Sacred Tree, il suo nuovo action RPG con elementi roguelite, che racconta in particolare la storia di questo gioco, incentrata su elementi fantasy e fiabeschi, ispirati a leggende e folklore orientali.
Sviluppato da Brownies, Towa and the Guardians of the Sacred Tree è un interessante gioco d'azione caratterizzato da un particolare stile grafico che richiama gli anime, di cui abbiamo visto in precedenza il trailer sui guardiani Nishiki e Rekka e il video d'apertura con vari aspetti del gioco, mentre in questo caso ci concentriamo sugli elementi narrativi.
La storia si incentra su un antico e mistico reame governato da forze arcane, dove pericoli e grandi meraviglie attendono gli esploratori più coraggiosi e nel quale dovremo interpretare Towa e guidare i guardiani dell'albero sacro a combattere le forze di Magatsu.
Un mondo fantastico
Nella loro missione per riportare la pace, Towa e i Guardiani si ritrovano ad esplorare terre lontane minacciate dall'influenza malvagia di Magatsu, in un colorato racconto animato anche dalle musiche di Hitoshi Sakimoto, in un paesaggio mozzafiato ma selvaggio dove ha inizio la lotta per salvare il villaggio di Shinju.
Il particolare sistema di combattimento di Towa and the Guardians of the Sacred Tree è incentrato sull'uso di coppie di personaggi: Towa, sacerdotessa di Shinju, deve collaborare con otto fidati compagni per sconfiggere Magatsu, combattendo al fianco di questi e sfruttando i poteri combinati.
Ogni guardiano ha le proprie abilità e il proprio set di spade, rendendo unico ogni stile di combattimento e ogni coppia di guardiani. Insieme, ci troviamo ad aprire la strada attraverso terre colorate, conquistare dungeon e sconfiggere i servitori di Magatsu.
Nel gioco dobbiamo anche forgiare armi e legami che resistano alla prova del tempo: mentre i guardiani perseguono le loro missioni attraverso diverse linee temporali, il villaggio si evolve nel corso degli anni, portandoci a sviluppare legami unici con i suoi abitanti e scoprire di più sui loro costumi e sulle loro storie.
La data di uscita di Towa and the Guardians of the Sacred Tree è fissata per il 19 settembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.