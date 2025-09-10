Towa and the Guardians of the Sacred Tree racconta la sua storia nel nuovo trailer dedicato

Bandai Namco ha pubblicato un trailer per Towa and the Guardians of the Sacred Tree, il suo nuovo action RPG con elementi roguelite, che racconta in particolare la storia di questo gioco, incentrata su elementi fantasy e fiabeschi, ispirati a leggende e folklore orientali.

Sviluppato da Brownies, Towa and the Guardians of the Sacred Tree è un interessante gioco d'azione caratterizzato da un particolare stile grafico che richiama gli anime, di cui abbiamo visto in precedenza il trailer sui guardiani Nishiki e Rekka e il video d'apertura con vari aspetti del gioco, mentre in questo caso ci concentriamo sugli elementi narrativi.

La storia si incentra su un antico e mistico reame governato da forze arcane, dove pericoli e grandi meraviglie attendono gli esploratori più coraggiosi e nel quale dovremo interpretare Towa e guidare i guardiani dell'albero sacro a combattere le forze di Magatsu.