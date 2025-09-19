Towa and the Guardians of the Sacred Tree è disponibile, ecco il trailer di lancio

Towa and the Guardians of the Sacred Tree è disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch: lo conferma il coloratissimo trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Bandai Namco.
Caratterizzato da un gameplay action con elementi roguelite, il titolo sviluppato da Brownies mette in campo un avvincente mix di combattimenti a base di spade e incantesimi, mentre veniamo accompagnati da una suggestiva colonna sonora e da un comparto artistico di notevole qualità.
Partendo dal piccolo villaggio di Shinju, dovremo vestire i panni della giovane sacerdotessa Towa e partire insieme ad alcuni coraggiosi compagni per salvare non soltanto il luogo che abbiamo giurato di proteggere, ma il mondo intero dai piani malvagi di Magatsu.
Ognuno dei nostri compagni di avventura possiede abilità peculiari e brandisce strumenti mistici, nell'ambito di un equipaggiamento che avremo la possibilità di potenziare nel corso della campagna, esplorando gli scenari e interagendo con altri personaggi.
Un nuovo Hades?
Annunciato lo scorso giugno, Towa and the Guardians of the Sacred Tree propone un'esperienza in stile Hades, fatta di combattimenti frenetici e di una progressione che si sviluppa man mano che la nostra squadra si fa largo tra le fila nemiche.
Il gioco vanta anche un altro aspetto molto interessante, ovverosia la possibilità di far crescere il villaggio di Shinju mentre avanziamo fra le linee temporali: un elemento gestionale che aggiunge profondità al pacchetto e alla sua componente narrativa.