PlayStation svela i giochi e le dirette per il TGS 2025, inclusi Ghost of Yotei e Marvel Tokon Fighting Souls

Tramite il PlayStation Blog giapponese Sony ha svelato i piani di PlayStation per il Tokyo Game Show 2025, che si svolgerà tra il 25 e il 29 settembre. Per l'occasione i visitatori potranno provare le demo di vari giochi, inclusi Ghost of Yotei e Marvel Tokon: Fighting Souls, e sono in programma anche una serie di dirette monografiche dedicate a esclusive e titoli di terze parti.
Per quanto riguarda Ghost of Yotei, sarà possibile provare una versione di prova di circa 10 minuti ed esplorare la regione di Ezo e testare le abilità da guerriera di Atsu. Inoltre, il 27 settembre alle 04:00 italiane è prevista una diretta a cui prenderanno parte Brian Fleming, co-fondatore e capo di Sucker Punc, e Erika Ishiii, la voce di Atsu nel gioco, per parlare del gameplay e dei personaggi della nuova esclusiva PS5.
Tutte le demo e le dirette PlayStation al Tokyo Game Show 2025
Passando a Marvel Tokon: Fighting Souls, i visitatori potranno provare una demo che include otto personaggi, inclusi Spider-Man e Ghost Rider, che faranno il loro debutto proprio al TGS 2025. Domenica 28 settembre alle 05:40 italiane si svolgerà una diretta dedicata, dove gli sviluppatori di Arc System Works e PlayStation Studios XDEV sveleranno dettagli e retroscena sul picchiaduro.
Di seguito l'elenco completo della line-up di giochi che PlayStation metterà a disposizione sotto forma di demo presso i suoi stand del Tokyo Game Show:
- Ghost of Yotei
- Marvel Tokon: Fighting Souls
- Nioh 3
- The Seven Deadly Sins: Origin
- Digimo Story: Time Stranger
- Dragon Quest I & II HD-2D Remake
- Sonic Racing Cross Worlds
- Resident Evil Requiem
- Onimusha: Way of the Sword
- Phantom Blade Zero
- Battlefield 6
- Meteora: A Challenge to Time and Space
- Fishbowl
- Lumines Arise
Di seguito, invece, la lista di tutte le dirette "PlayStation Presents PLAY! PLAY! PLAY! TGS2025 Special Stage" in programma con date e orari italiani, con annesso i link alla premiere su YouTube.
27 settembre
- 04:00 - 04:40 - Ghost of Yotei (YouTube)
- 05:40 - 06:20 - Sonic Racing Cross Worlds (YouTube)
- 07:20 - 08:00 - Nioh 3 (YouTube)
- 09:00 - 09:40 - Onimusha: Way of the Sword (YouTube)
28 settembre