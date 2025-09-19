0

PlayStation svela i giochi e le dirette per il TGS 2025, inclusi Ghost of Yotei e Marvel Tokon Fighting Souls

PlayStation ha svelato i propri piani per il Tokyo Game Show 2025, incluse delle demo di Ghost of Yotei e Marvel Tokon: Fighting Souls e una serie di dirette dedicate ad esclusive e terze parti.

19/09/2025
Tramite il PlayStation Blog giapponese Sony ha svelato i piani di PlayStation per il Tokyo Game Show 2025, che si svolgerà tra il 25 e il 29 settembre. Per l'occasione i visitatori potranno provare le demo di vari giochi, inclusi Ghost of Yotei e Marvel Tokon: Fighting Souls, e sono in programma anche una serie di dirette monografiche dedicate a esclusive e titoli di terze parti.

Per quanto riguarda Ghost of Yotei, sarà possibile provare una versione di prova di circa 10 minuti ed esplorare la regione di Ezo e testare le abilità da guerriera di Atsu. Inoltre, il 27 settembre alle 04:00 italiane è prevista una diretta a cui prenderanno parte Brian Fleming, co-fondatore e capo di Sucker Punc, e Erika Ishiii, la voce di Atsu nel gioco, per parlare del gameplay e dei personaggi della nuova esclusiva PS5.

Tutte le demo e le dirette PlayStation al Tokyo Game Show 2025

Passando a Marvel Tokon: Fighting Souls, i visitatori potranno provare una demo che include otto personaggi, inclusi Spider-Man e Ghost Rider, che faranno il loro debutto proprio al TGS 2025. Domenica 28 settembre alle 05:40 italiane si svolgerà una diretta dedicata, dove gli sviluppatori di Arc System Works e PlayStation Studios XDEV sveleranno dettagli e retroscena sul picchiaduro.

Di seguito l'elenco completo della line-up di giochi che PlayStation metterà a disposizione sotto forma di demo presso i suoi stand del Tokyo Game Show:

  • Ghost of Yotei
  • Marvel Tokon: Fighting Souls
  • Nioh 3
  • The Seven Deadly Sins: Origin
  • Digimo Story: Time Stranger
  • Dragon Quest I & II HD-2D Remake
  • Sonic Racing Cross Worlds
  • Resident Evil Requiem
  • Onimusha: Way of the Sword
  • Phantom Blade Zero
  • Battlefield 6
  • Meteora: A Challenge to Time and Space
  • Fishbowl
  • Lumines Arise

Di seguito, invece, la lista di tutte le dirette "PlayStation Presents PLAY! PLAY! PLAY! TGS2025 Special Stage" in programma con date e orari italiani, con annesso i link alla premiere su YouTube.

27 settembre

  • 04:00 - 04:40 - Ghost of Yotei (YouTube)
  • 05:40 - 06:20 - Sonic Racing Cross Worlds (YouTube)
  • 07:20 - 08:00 - Nioh 3 (YouTube)
  • 09:00 - 09:40 - Onimusha: Way of the Sword (YouTube)

28 settembre

  • 04:00 - 04:40 - Battlefield 6 (YouTube)
  • 05:40 - 06:40 - Marvel Tokon: Fighting Souls (YouTube)
  • 07:20 - 08:00 - Lumines Arise (YouTube)
  • 08:40 - 09:20 - Resident Evil Requiem (YouTube)
