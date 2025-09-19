PlayStation svela i giochi e le dirette per il TGS 2025, inclusi Ghost of Yotei e Marvel Tokon Fighting Souls

Tramite il PlayStation Blog giapponese Sony ha svelato i piani di PlayStation per il Tokyo Game Show 2025, che si svolgerà tra il 25 e il 29 settembre. Per l'occasione i visitatori potranno provare le demo di vari giochi, inclusi Ghost of Yotei e Marvel Tokon: Fighting Souls, e sono in programma anche una serie di dirette monografiche dedicate a esclusive e titoli di terze parti.

Per quanto riguarda Ghost of Yotei, sarà possibile provare una versione di prova di circa 10 minuti ed esplorare la regione di Ezo e testare le abilità da guerriera di Atsu. Inoltre, il 27 settembre alle 04:00 italiane è prevista una diretta a cui prenderanno parte Brian Fleming, co-fondatore e capo di Sucker Punc, e Erika Ishiii, la voce di Atsu nel gioco, per parlare del gameplay e dei personaggi della nuova esclusiva PS5.