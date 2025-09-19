Samsung Galaxy Watch8, lo smartwatch sportivo con Gemini integrato: tutti i dettagli e le foto

È finalmente arrivato in redazione il nuovo Galaxy Watch8. L'ultimo smartwatch di casa Samsung si caratterizza per un design più sottile dell'11%, un display con una luminosità di picco di 3000 nit, una batteria migliorata e il GPS a doppia frequenza per risultati di localizzazione più precisi.

La serie Galaxy Watch8 è dotata di Wear OS 6 e, soprattutto, ha integrato Google Gemini come assistente virtuale predefinito. Ma andiamo a vederlo insieme più nel dettaglio attraverso le immagini del modello che ci è arrivato in redazione.