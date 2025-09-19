Samsung Galaxy Watch8, lo smartwatch sportivo con Gemini integrato: tutti i dettagli e le foto

È finalmente arrivato in redazione il nuovo Galaxy Watch8. L'ultimo smartwatch di casa Samsung si caratterizza per un design più sottile dell'11%, un display con una luminosità di picco di 3000 nit, una batteria migliorata e il GPS a doppia frequenza per risultati di localizzazione più precisi.
La serie Galaxy Watch8 è dotata di Wear OS 6 e, soprattutto, ha integrato Google Gemini come assistente virtuale predefinito. Ma andiamo a vederlo insieme più nel dettaglio attraverso le immagini del modello che ci è arrivato in redazione.
Caratteristiche tecniche
La serie Samsung Galaxy Watch8 presenta diverse novità, come la misurazione del ritmo circadiano per suggerire l'orario ideale per andare a dormire. Carico vascolare monitora invece i livelli di stress del sistema vascolare durante il sonno. Molto utile anche Indice antiossidante, che misura i livelli di carotenoidi. Tornano ovviamente anche diverse funzioni basate sul fitness, come Allenatore per corsa per avere un piano di allenamento basato sul proprio livello di forma fisica.
Ma delle varie funzioni parleremo più nel dettaglio in sede di recensioni. Qui intanto ecco prezzi e disponibilità del Galaxy Watch8 Classic:
- Versione da 46 mm (LTE), 579 €
- Versione da 46 mm (BT), 529 €
Questi sono invece i prezzi del Galaxy Watch8 (quello che vedete nelle foto sopra è il modello da 40mm senza LTE):
- Versione da 40 mm (LTE), 429 €
- Versione da 40 mm (BT), 379 €
- Versione da 44 mm (LTE), 459 €
- Versione da 44 mm (BT), 409 €
Il Galaxy Watch8 Ultra è invece disponibile nella versione da 47 mm (LTE) a 699 €.
Scheda tecnica Galaxy Watch8
- Colore:
- 44mm: Graphite, Silver
- 40mm: Graphite, Silver
- Dimensione e peso:
- 44mm: 43.7mm x 46mm x 8.6t (34.0g)
- 40mm: 40.4mm x 42.7mm x 8.6t (30.0g)
- Display: Sapphire Crystal
- 44mm: 1.47-inch (480x480) Super AMOLED, Full Color Always On Display
- 40mm: 1.34-inch (438x438)
- Processore: Exynos W1000 (5 Core, 3nm)
- Memoria e archiviazione: 2GB di memoria + 32GB
- Batteria:
- 44mm: 435mAh
- 40mm: 325mAh
-
- Ricarica: Ricarica rapida (ricarica wireless basata su standard WPC)
- Sistema operativo: Wear OS con tecnologia Samsung (Wear OS 6)
- UI: One UI 8 Watch
- Sensori:
- Sensore BioActive di Samsung (sensore ottico Bio-signal + segnale elettrico cardiaco + analisi di impedenza bioelettrica)
- Sensore di temperatura
- Accelerometro
- Barometro
- Giroscopio
- Sensore geomagnetico
- Sensore di luce
- Connettività: LTE , Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, GPS(L1+L5)/Glonass/Beidou/Galileo
- Resistenza: 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H
- Compatibilità: Android 12.0 o versioni successive e con più di 1,5 GB di memoria
Offerta speciale di lancio con 15% di sconto
In occasione del lancio dei nuovi Galaxy Watch, Samsung ha messo in piedi una promozione particolarmente interessante.
Acquistando infatti uno qualsiasi dei modelli sopra riportati direttamente dallo store ufficiale del produttore sudcoreano, sarà possibile accedere ad un 15% di sconto particolarmente vantaggioso applicato direttamente al carrello inserendo il coupon WATCHSPECIAL (attenzione, tutto in maiuscolo).
In questo modo sarà quindi possibile portarsi a casa il Watch8 da 40mm in versione Bluetooth a 322€ o il più prezioso Watch8 Classic da 46mm sempre in edizione BT a 450€.
Tra l'altro il coupon è attivo anche sul modello Ultra nonostante questo sia in giro ormai da diversi mesi, permettendo di risparmiare più di 100€ sul suo cartellino.