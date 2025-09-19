Le classifiche di vendita pubblicate ieri da Famitsu hanno rivelato che Nintendo Switch 2 ha superato i due milioni di unità vendute nel solo Giappone: un traguardo decisamente importante per la nuova console della casa di Kyoto.
Si tratta infatti di un risultato che Nintendo Switch 2 ha raggiunto in appena quindici settimane di commercializzazione nel mercato giapponese, laddove invece l'originale Nintendo Switch ha impiegato circa trentacinque settimane per arrivare al medesimo risultato.
La nuova console ibrida si muove insomma con grande velocità: più del doppio di quella del primo Switch, e in Giappone risulta essere la terza piattaforma venduta più velocemente di sempre dopo Game Boy Advance e PlayStation 2.
Nello specifico, considerando le prime quindici settimane il GBA ha raggiunto in patria quota 2,28 milioni di unità vendute, mentre PlayStation 2 si è accontentata di poco meno, 2,03 milioni.
Le perplessità sono state spazzate via?
Se consideriamo soltanto il primo mese, Nintendo Switch 2 è stata la console venduta più velocemente di sempre in Giappone, dunque c'è stato un rallentamento rispetto al lancio ma stiamo comunque parlando di una delle console di maggior successo nella storia del mercato nipponico.
Di certo Switch 2 è riuscito finora a spazzare via le perplessità che ruotavano attorno all'idea di un sistema Nintendo che si limitasse a rilanciare la formula utilizzata precedentemente, anziché introdurre ulteriori innovazioni.