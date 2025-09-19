Intel rassicura: le GPU Arc continueranno ad esistere anche dopo l’accordo con NVIDIA

Nelle scorse ore è stata annunciata una collaborazione decisamente importante che riguarda NVIDIA e Intel . Si tratta di una partnership da ben 5 miliardi di dollari che prevede in particolare la creazione di SoC x86 con GPU RTX integrate. Tuttavia, Intel ha voluto specificare che questa collaborazione non segnerà affatto la fine di alcuni prodotti, riferendosi in particolare alle sue GPU. Secondo quanto dichiarato dall'azienda a PCWorld, infatti, questa partnership è "complementare" alla già esistente roadmap di Intel. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Una collaborazione complementare

Facciamo prima una breve panoramica di questa collaborazione. Sappiamo infatti che Intel realizzerà CPU x86 personalizzate per NVIDIA, in particolare per i data center, mentre il mercato consumer vedrà l'arrivo di SoC x86 con chiplet RTX dedicati. I dubbi sulla coerenza della roadmap principale di Intel sorgono quindi spontanei, ma Intel ha voluto rassicurare i potenziali clienti (seppur senza sbilanciarsi troppo).

GPU Intel Arc

Queste sono le sue dichiarazioni, per ora: "Al momento non stiamo discutendo di roadmap specifiche, ma la collaborazione è complementare alla roadmap di Intel e Intel continuerà a offrire prodotti GPU", ha detto a PCWorld. Sembra quindi che le conseguenze di questa collaborazione riguardino prodotti aggiuntivi, non sostitutivi, destinati a mercati premium come consumer, creator, business e gaming. Ovviamente è bene prendere certe informazioni con le pinze, in attesa di ulteriori conferme o dichiarazioni ufficiali.