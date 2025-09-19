0

Intel rassicura: le GPU Arc continueranno ad esistere anche dopo l’accordo con NVIDIA

Nonostante l'accordo con NVIDIA, Intel conferma che le sue GPU avranno un futuro, sottolineando come la collaborazione sia complementare alla roadmap esistente, seppur senza entrare nei dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   19/09/2025
Intel Arc GPU

Nelle scorse ore è stata annunciata una collaborazione decisamente importante che riguarda NVIDIA e Intel. Si tratta di una partnership da ben 5 miliardi di dollari che prevede in particolare la creazione di SoC x86 con GPU RTX integrate. Tuttavia, Intel ha voluto specificare che questa collaborazione non segnerà affatto la fine di alcuni prodotti, riferendosi in particolare alle sue GPU. Secondo quanto dichiarato dall'azienda a PCWorld, infatti, questa partnership è "complementare" alla già esistente roadmap di Intel. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Una collaborazione complementare

Facciamo prima una breve panoramica di questa collaborazione. Sappiamo infatti che Intel realizzerà CPU x86 personalizzate per NVIDIA, in particolare per i data center, mentre il mercato consumer vedrà l'arrivo di SoC x86 con chiplet RTX dedicati. I dubbi sulla coerenza della roadmap principale di Intel sorgono quindi spontanei, ma Intel ha voluto rassicurare i potenziali clienti (seppur senza sbilanciarsi troppo).

GPU Intel Arc
GPU Intel Arc

Queste sono le sue dichiarazioni, per ora: "Al momento non stiamo discutendo di roadmap specifiche, ma la collaborazione è complementare alla roadmap di Intel e Intel continuerà a offrire prodotti GPU", ha detto a PCWorld. Sembra quindi che le conseguenze di questa collaborazione riguardino prodotti aggiuntivi, non sostitutivi, destinati a mercati premium come consumer, creator, business e gaming. Ovviamente è bene prendere certe informazioni con le pinze, in attesa di ulteriori conferme o dichiarazioni ufficiali.

Tecnologie avanzate

Questa collaborazione dovrebbe comunque offrire diversi vantaggi alle aziende. Intel potrà infatti sfruttare le tecnologie più avanzate di NVIDIA, che a sua volta potrà integrare le CPU nelle piattaforme di infrastruttura IA. Purtroppo, però, non sono stati forniti molti dettagli sui prodotti in arrivo e probabilmente dovremo attendere un po' prima di saperne di più.

NVIDIA e Intel uniscono le forze: investimento da 5 miliardi di dollari, nuova era per PC e AI Computing NVIDIA e Intel uniscono le forze: investimento da 5 miliardi di dollari, nuova era per PC e AI Computing

In ogni caso, si tratta sicuramente di una collaborazione che potrebbe permettere a Intel di guadagnarsi ancor più terreno fertile nel mercato, considerando il periodo delicato. Fateci sapere che ne pensate nei commenti qui sotto.

#NVIDIA #Intel #Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Intel rassicura: le GPU Arc continueranno ad esistere anche dopo l’accordo con NVIDIA