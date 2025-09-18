Mario Kart World e Nintendo Switch 2 dominano ancora le classifiche giapponesi, ma c'è anche Borderlands 4

La rivista Famitsu ha pubblicato le classifiche giapponesi della settimana che va dal 1° al 7 settembre 2025. Leggendole non c'è molto da riportare: Mario Kart World domina ancora la classifica software, mentre Nintendo Switch 2 domina quella hardware, come ormai avviene quasi ogni settimana dal lancio della nuova console di Nintendo. Quest'ultima ha venduto da sola più di tutte le altre console messe insieme, superando i due milioni di unità vendute. Considerando che la seconda posizione della classifica hardware è occupata da Nintendo Switch OLED, è facile verificare per l'ennesima volta il dominio di Nintendo sul mercato attuale.
L'unica novità interessante riguarda l'ingresso di Borderlands 4 nella seconda posizione della classifica software con 13.029 copie. È ben lontano dalle 38.026 copie vendute da Mario Kart World, ma quantomeno riporta PS5 ai piani alti delle vendite.
Le classifiche
Ma perché perdere altro tempo? Basta chiacchiere e vediamo le classifiche giapponesi di questa settimana, relative al periodo che va dal 1° al 7 settembre 2025.
Vendite software (seguite dalle vendite cumulative)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) - 38.026 (1.732.435)
- [PS5] Borderlands 4 (Take-Two Interactive, 09/12/25) - 13.029 (Nuovo)
- [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) - 10.577 (307.141)
- [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar (Marvelous, 08/27/25) - 8.547 (68.638)
- [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 (Aniplex, 08/01/25) - 7.041 (116.527)
- [NSW] Everybody's Golf World (Bandai Namco, 09/04/25) - 5.930 (41.069)
- [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 5.539 (4.001.857)
- [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (Konami, 08/28/25) - 4.865 (78.198)
- [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 4.012 (6.440.109)
- [NSW] Super Robot Wars Y (Bandai Namco, 08/28/25) - 3.921 (74.633)
Vendite hardware (seguite dalle vendite cumulative)
- Switch 2 - 44.278 (2.024.761)
- Switch OLED Model - 10.568 (9.177.360)
- PlayStation 5 - 10.515 (5.781.989)
- PlayStation 5 Digital Edition - 9.199 (1.001.896)
- Switch Lite - 5.606 (6.663.260)
- Switch - 2.875 (20.148.084)
- PlayStation 5 Pro - 1.989 (247.755)
- Xbox Series X - 51 (321.113)
- Xbox Series X Digital Edition - 47 (21.480)
- Xbox Series S - 27 (339.459)
- PlayStation 4 - 13 (7.929.899)