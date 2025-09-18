3

Mario Kart World e Nintendo Switch 2 dominano ancora le classifiche giapponesi, ma c'è anche Borderlands 4

Le classifiche giapponesi di questa settimana vedono ancora il dominio di Mario Kart World e Nintendo Switch 2, per una settimana decisamente debole.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   18/09/2025
Il meme Here we go away

La rivista Famitsu ha pubblicato le classifiche giapponesi della settimana che va dal 1° al 7 settembre 2025. Leggendole non c'è molto da riportare: Mario Kart World domina ancora la classifica software, mentre Nintendo Switch 2 domina quella hardware, come ormai avviene quasi ogni settimana dal lancio della nuova console di Nintendo. Quest'ultima ha venduto da sola più di tutte le altre console messe insieme, superando i due milioni di unità vendute. Considerando che la seconda posizione della classifica hardware è occupata da Nintendo Switch OLED, è facile verificare per l'ennesima volta il dominio di Nintendo sul mercato attuale.

L'unica novità interessante riguarda l'ingresso di Borderlands 4 nella seconda posizione della classifica software con 13.029 copie. È ben lontano dalle 38.026 copie vendute da Mario Kart World, ma quantomeno riporta PS5 ai piani alti delle vendite.

Le classifiche

Ma perché perdere altro tempo? Basta chiacchiere e vediamo le classifiche giapponesi di questa settimana, relative al periodo che va dal 1° al 7 settembre 2025.

Borderlands 4 è entrato in classifica al secondo posto
Borderlands 4 è entrato in classifica al secondo posto

Vendite - Software e Hardware

Vendite software (seguite dalle vendite cumulative)

  1. [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) - 38.026 (1.732.435)
  2. [PS5] Borderlands 4 (Take-Two Interactive, 09/12/25) - 13.029 (Nuovo)
  3. [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) - 10.577 (307.141)
  4. [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar (Marvelous, 08/27/25) - 8.547 (68.638)
  5. [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 (Aniplex, 08/01/25) - 7.041 (116.527)
  6. [NSW] Everybody's Golf World (Bandai Namco, 09/04/25) - 5.930 (41.069)
  7. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 5.539 (4.001.857)
  8. [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (Konami, 08/28/25) - 4.865 (78.198)
  9. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 4.012 (6.440.109)
  10. [NSW] Super Robot Wars Y (Bandai Namco, 08/28/25) - 3.921 (74.633)
I fan di SEGA stanno trollando un post di Mario Kart World con l'immagine di un camper, una mucca e una tartaruga I fan di SEGA stanno trollando un post di Mario Kart World con l'immagine di un camper, una mucca e una tartaruga

Vendite hardware (seguite dalle vendite cumulative)

  1. Switch 2 - 44.278 (2.024.761)
  2. Switch OLED Model - 10.568 (9.177.360)
  3. PlayStation 5 - 10.515 (5.781.989)
  4. PlayStation 5 Digital Edition - 9.199 (1.001.896)
  5. Switch Lite - 5.606 (6.663.260)
  6. Switch - 2.875 (20.148.084)
  7. PlayStation 5 Pro - 1.989 (247.755)
  8. Xbox Series X - 51 (321.113)
  9. Xbox Series X Digital Edition - 47 (21.480)
  10. Xbox Series S - 27 (339.459)
  11. PlayStation 4 - 13 (7.929.899)
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Mario Kart World e Nintendo Switch 2 dominano ancora le classifiche giapponesi, ma c'è anche Borderlands 4