Mario Kart World e Nintendo Switch 2 dominano ancora le classifiche giapponesi, ma c'è anche Borderlands 4

La rivista Famitsu ha pubblicato le classifiche giapponesi della settimana che va dal 1° al 7 settembre 2025. Leggendole non c'è molto da riportare: Mario Kart World domina ancora la classifica software, mentre Nintendo Switch 2 domina quella hardware, come ormai avviene quasi ogni settimana dal lancio della nuova console di Nintendo. Quest'ultima ha venduto da sola più di tutte le altre console messe insieme, superando i due milioni di unità vendute. Considerando che la seconda posizione della classifica hardware è occupata da Nintendo Switch OLED, è facile verificare per l'ennesima volta il dominio di Nintendo sul mercato attuale.

L'unica novità interessante riguarda l'ingresso di Borderlands 4 nella seconda posizione della classifica software con 13.029 copie. È ben lontano dalle 38.026 copie vendute da Mario Kart World, ma quantomeno riporta PS5 ai piani alti delle vendite.