Dying Light: The Beast ha ricevuto voti positivi nelle recensioni internazionali

Da oggi Dying Light: The Beast è disponibile nei negozi e contestualmente sono arrivate le recensioni della stampa internazionale per la nuova avventura a base di zombie e parkour di Techland.

I verdetti della stampa per Dying Light: The Beast

Come abbiamo visto, i verdetti sono generalmente positivi, con la media che al momento si assesta sul 78 su Metacritic e sull'82 su OpenCritic. Non è elevatissima, ma è comunque la più alta nella storia della serie.

In molte recensioni è stata apprezzata le atmosfere più cupe e opprimenti come quelle primo capitolo, le migliorie al combat system, ora più fluido e reattivo, ma si parla anche di una certa ripetitività e una trama non memorabile.

Dying Light: The Beast è disponibile da oggi per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Sono in programma anche delle versioni PS4 e Xbox One che verranno pubblicate nei prossimi mesi.