3

Dying Light: The Beast ha ricevuto voti positivi nelle recensioni internazionali

Dying Light: The Beast ha ricevuto un'accoglienza positiva da parte della critica internazionale, con valutazioni mediamente buone, seppur non stellari.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/09/2025
Un artwork di Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast
Articoli News Video Immagini

Da oggi Dying Light: The Beast è disponibile nei negozi e contestualmente sono arrivate le recensioni della stampa internazionale per la nuova avventura a base di zombie e parkour di Techland.

Li abbiamo raccolti di seguito:

  • Areajugones - 92
  • CGMagazine - 90
  • GamesRadar+ - 90
  • Hobby Consolas - 90
  • The Outerhaven - 90
  • Gamingbolt - 90
  • GamingTrend - 85
  • Xbox Era - 85
  • Voxel - 85
  • CD-Action - 80
  • GameSpot - 80
  • PCGamesN - 80
  • Techradar Gaming - 80
  • Game Rant - 80
  • Jeuxvideo - 80
  • The Gamer - 80
  • Meristation - 78
  • Gamereactor UK - 70
  • PCMag - 70
  • IGN - 70
  • PCGamer - 70
  • Shacknews - 70
  • Wccftech - 65
  • Dexerto - 60
  • Metro GameCentral - 60

I verdetti della stampa per Dying Light: The Beast

Come abbiamo visto, i verdetti sono generalmente positivi, con la media che al momento si assesta sul 78 su Metacritic e sull'82 su OpenCritic. Non è elevatissima, ma è comunque la più alta nella storia della serie.

In molte recensioni è stata apprezzata le atmosfere più cupe e opprimenti come quelle primo capitolo, le migliorie al combat system, ora più fluido e reattivo, ma si parla anche di una certa ripetitività e una trama non memorabile.

Dying Light: The Beast arriva su GeForce NOW con supporto RTX 5080, insieme a lui altri 13 nuovi giochi Dying Light: The Beast arriva su GeForce NOW con supporto RTX 5080, insieme a lui altri 13 nuovi giochi

Dying Light: The Beast è disponibile da oggi per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Sono in programma anche delle versioni PS4 e Xbox One che verranno pubblicate nei prossimi mesi.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Dying Light: The Beast ha ricevuto voti positivi nelle recensioni internazionali