Dying Light: The Beast ha ricevuto voti positivi nelle recensioni internazionali

Da oggi Dying Light: The Beast è disponibile nei negozi e contestualmente sono arrivate le recensioni della stampa internazionale per la nuova avventura a base di zombie e parkour di Techland.
Li abbiamo raccolti di seguito:
- Areajugones - 92
- CGMagazine - 90
- GamesRadar+ - 90
- Hobby Consolas - 90
- The Outerhaven - 90
- Gamingbolt - 90
- GamingTrend - 85
- Xbox Era - 85
- Voxel - 85
- CD-Action - 80
- GameSpot - 80
- PCGamesN - 80
- Techradar Gaming - 80
- Game Rant - 80
- Jeuxvideo - 80
- The Gamer - 80
- Meristation - 78
- Gamereactor UK - 70
- PCMag - 70
- IGN - 70
- PCGamer - 70
- Shacknews - 70
- Wccftech - 65
- Dexerto - 60
- Metro GameCentral - 60
I verdetti della stampa per Dying Light: The Beast
Come abbiamo visto, i verdetti sono generalmente positivi, con la media che al momento si assesta sul 78 su Metacritic e sull'82 su OpenCritic. Non è elevatissima, ma è comunque la più alta nella storia della serie.
In molte recensioni è stata apprezzata le atmosfere più cupe e opprimenti come quelle primo capitolo, le migliorie al combat system, ora più fluido e reattivo, ma si parla anche di una certa ripetitività e una trama non memorabile.
Dying Light: The Beast è disponibile da oggi per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Sono in programma anche delle versioni PS4 e Xbox One che verranno pubblicate nei prossimi mesi.