Dying Light: The Beast arriva su GeForce NOW con supporto RTX 5080, insieme a lui altri 13 nuovi giochi

Gli appassionati di survival-horror e parkour possono festeggiare l'arrivo di Dying Light: The Beast su GeForce NOW, portando tutta l'azione feroce del nuovo capitolo direttamente nel cloud. Grazie all'ottimizzazione per i server GeForce RTX 5080, i giocatori potranno vivere un'esperienza fluida e ad alte prestazioni, sfruttando tutta la potenza della tecnologia cloud di NVIDIA.
Oltre a Dying Light, la libreria di GeForce NOW si arricchisce di 13 nuovi titoli, coprendo generi diversi per soddisfare ogni tipo di giocatore. Gli amanti dei gestionali potranno iscriversi a Two Point Campus di Sega o visitare il Two Point Museum, mentre gli appassionati di storia e avventura potranno esplorare la nuova espansione Claws of Awaji di Assassin's Creed Shadows.
Tante avventure nel catalogo di GeForce NOW
Tra i giochi ottimizzati per GeForce RTX 5080, oltre a Dying Light, troviamo Kingdom Come: Deliverance II e Monster Hunter Wilds, garantendo prestazioni elevate anche con titoli di grande complessità grafica. Basta cercare "GeForce RTX 5080 Ready" nell'app GeForce NOW per scoprire subito tutti i giochi ottimizzati, o consultare l'elenco completo disponibile nella piattaforma.
Il Giappone è l'ultima regione ad aver implementato la potenza delle GeForce RTX 5080 per il cloud gaming. NVIDIA continuerà a distribuire l'aggiornamento Blackwell RTX in altre aree, migliorando progressivamente le prestazioni dei server. Per rimanere aggiornati su tutte le novità, gli utenti possono seguire i GFN Thursday e la pagina dedicata al rollout dei server
Tutti i nuovi giochi disponibili su GeForce NOW e una sorpresa per i nuovi abbonati
NVIDIA offre un incentivo per i nuovi abbonati: con l'acquisto di un abbonamento Ultimate di 12 mesi, i giocatori riceveranno in regalo Borderlands 4, arricchendo ulteriormente l'esperienza di gioco nel cloud. La lineup completa dei nuovi giochi disponibili su GeForce NOW include:
- Fata Deum - The God Sim (Steam, 15/09)
- Town to City (Steam, 16/09)
- Goblin Cleanup (Steam, 18/09)
- Project Winter (Epic Games Store, 18/09)
- Dying Light: The Beast (Steam, 18/09, RTX 5080 ready)
- Warborne Above Ashes (Steam, 18/09)
- Jump Space (Steam, 19/09)
- Call of Duty: Modern Warfare III (Steam, Battle.net, Xbox)
- Field of Glory II: Medieval (Steam)
- Two Point Campus (Steam, Epic Games Store)
- Two Point Museum (Steam, Epic Games Store)
GeForce NOW conferma la propria posizione come piattaforma cloud di riferimento, offrendo esperienze di gioco potenti, flessibili e sempre aggiornate.