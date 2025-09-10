Iniziato il roll out dei SuperPOD GeForce RTX 5080 per GeForce Now, con la rivoluzionaria funzione Install-to-Play

Nvidia ha annunciato l'avvio della fase di roll out dei SuperPOD GeForce RTX 5080, come parte dell'aggiornamento Blackwell RTX di GeForce Now, che potenzia in maniera determinante il servizio di cloud gaming in abbonamento, aggiungendo anche una funzione rivoluzionaria, quella Install-to-Play. I primi a poter provare i server aggiornati saranno gli utenti Ultimate di San Jose, Los Angeles, Chicago, Newark negli Stati Uniti, Francoforte in Germania e Parigi in Francia. Ogni settimana, con il GFN Thursday, sarà annunciato l'ampliamento della copertura a nuovi territori.