Iniziato il roll out dei SuperPOD GeForce RTX 5080 per GeForce Now, con la rivoluzionaria funzione Install-to-Play

Nvidia ha annunciato l'avvio della fase di roll out dei SuperPOD GeForce RTX 5080, come parte dell'aggiornamento Blackwell RTX di GeForce Now, che potenzia in maniera determinante il servizio di cloud gaming in abbonamento, aggiungendo anche una funzione rivoluzionaria, quella Install-to-Play. I primi a poter provare i server aggiornati saranno gli utenti Ultimate di San Jose, Los Angeles, Chicago, Newark negli Stati Uniti, Francoforte in Germania e Parigi in Francia. Ogni settimana, con il GFN Thursday, sarà annunciato l'ampliamento della copertura a nuovi territori.
Più potenza per il cloud
"Blackwell RTX su GeForce NOW segna il più grande aggiornamento di sempre del servizio, offrendo agli utenti Ultimate un nuovo livello di prestazioni ultraelevate e un'esperienza di gioco cinematografica," afferma Nvidia, per poi spiegare che ora gli utenti potranno usare le sue ultime tecnologie grafiche, come NVIDIA DLSS 4 e il Cinematic Quality Streaming.
Ci sarà anche la già citata funzione Install-to-Play che consentirà di far crescere a dismisura la libreria supportata, permettendo l'installazione sul cloud dei giochi della propria libreria Steam.
A questo punto vediamo i giochi che saranno aggiunti a GeForce Now questa settimana, di cui Borderlands 4 rappresenta sicuramente la punta di diamante.
- Firefighting Simulator: Ignite (Nuova uscita su Steam, 9/09)
- Borderlands 4 (Nuova uscita su Steam e Epic Games Store, 11/09)
- Professional Fishing 2 (Nuova uscita su Steam, 11/09)
Viene infine segnalato che nell'app di GeForce NOW è stata aggiunta la sezione "GeForce RTX 5080 Ready" con l'elenco completo dei titoli ottimizzati. Il tutto, senza alcun aumento del prezzo dell'abbonamento.