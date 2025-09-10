Resident Evil Village per PC costa pochissimo su Instant Gaming, perfetto per gli amanti dei survival horror

Su Instant Gaming è disponibile Resident Evil Village per PC Steam a 8,65 € invece di 40 €, permettendovi di risparmiare fino al 78%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 10,55 €, quindi una piccolissima differenza. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta della versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.
Cos'è Resident Evil Village
Si tratta del survival horror di CAPCOM pubblicato nel 2021 ed è il sequel di Resident Evil 7. La storia è incentrata sulle vicende di Ethan Winters. Il protagonista, dopo un incontro fatale con Chris Redfield, si ritrova in un villaggio pregno di creature mutanti. Il suo obiettivo è trovare sua figlia rapita. In questo caso il gioco è in prima persona e la mappa include diverse location esplorabili dal giocatore.
Se volete saperne di più, vi invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio. E se amate la saga, vi ricordiamo che su Instant Gaming potete trovare in sconto anche Resident Evil 2 Deluxe Edition.