Ecco i primi benchmark del chip A19 Pro di iPhone 17 Pro, Pro Max e Air

Con l'arrivo sul mercato di iPhone 17 Pro, Pro Max e del nuovo iPhone Air, l'attenzione si concentra sul cuore che li alimenta: il chip A19 Pro. Apple ha promesso il processore più veloce mai visto su uno smartphone , ma i primi benchmark trapelati nel database di Geekbench 6 aiutano a capire meglio la reale portata dei miglioramenti. I dati non sono ancora ufficialmente confermati, ma delineano un quadro interessante con incrementi concreti soprattutto sul fronte grafico.

Prestazioni sostenute e nuove architetture

Apple evidenzia come, grazie alla nuova camera di vapore proprietaria, l'A19 Pro riesca a mantenere fino al 40% di performance sostenute in più rispetto al passato. La GPU integra inoltre Neural Accelerators in ogni core, una cache più ampia e maggiore memoria dedicata, ottimizzando il funzionamento sia nei giochi che nell'esecuzione di modelli IA locali.

Apple A19 Pro

Se i benchmark certificano guadagni interessanti, la vera differenza si noterà nell'uso quotidiano. Le performance CPU migliorano soprattutto nei carichi complessi e multi-tasking, mentre sul lato GPU l'impatto sarà visibile nei giochi più esigenti e nei flussi di lavoro creativi. La combinazione di architettura e dissipazione promette una gestione più stabile delle prestazioni a lungo termine.