Hollow Knight Silksong: come sbloccare l'Atto 3 e accedere al post gioco

Con Hollow Knight: Silksong il Team Cherry ha compiuto una scelta molto coraggiosa, incrementando tramite un geniale espediente le dimensioni della sua opera. Se completare l'avventura è un compito piuttosto semplice e anche relativamente breve, che può impegnare per 30 e più ore di gioco, per poter esplorare tutta la mappa di Lungitela e vedere tutto ciò che ha offrire è necessario ottenere l'accesso a una grossa fetta di avventura che è stata resa completamente opzionale, ovvero l'Atto 3, che diventa disponibile solamente dopo aver completato il viaggio principale di Hornet rispettando determinate condizioni.

Che cos'è l'Atto 3

Cercheremo di affrontare questa prima sezione senza spoiler, per rispondere alle domande di tutti coloro che non sanno di cosa stiamo parlando. Una volta raggiunta la Cittadella ha inizio l'Atto 2 di Hollow Knight: Silksong, un momento dell'avventura in cui la mappa di Lungitela si apre completamente ed è possibile accedere alla maggior parte delle zone opzionali. A quel punto, aprendo la mappa, tutti i giocatori avranno un segnalino posto in cima alla Cittadella, che corrisponde alla destinazione finale della missione principale. Se si decide di andare fino in fondo e si affronta il boss finale, esattamente come succedeva nel primo Hollow Knight, si raggiungono i titoli di coda e il viaggio di Hornet si interrompe in maniera abbastanza brusca.

Però, rispettando determinate condizioni e sbloccando una missione secondaria, la sconfitta del "boss finale" diventa solo l'inizio dell'Atto 3, una sezione di gioco con nuove aree, nuovi boss, nuovi personaggi e ambientazioni completamente nuove che aggiunge tantissimi contenuti e porta al vero finale. In questa guida vi spieghiamo nel dettaglio come fare, ma dovremo necessariamente essere specifici, quindi proseguite solo se siete sicuri di volerlo sapere.