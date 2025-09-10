Hollow Knight Silksong: come sbloccare l'Atto 3 e accedere al post gioco

Con Hollow Knight: Silksong il Team Cherry ha compiuto una scelta molto coraggiosa, incrementando tramite un geniale espediente le dimensioni della sua opera. Se completare l'avventura è un compito piuttosto semplice e anche relativamente breve, che può impegnare per 30 e più ore di gioco, per poter esplorare tutta la mappa di Lungitela e vedere tutto ciò che ha offrire è necessario ottenere l'accesso a una grossa fetta di avventura che è stata resa completamente opzionale, ovvero l'Atto 3, che diventa disponibile solamente dopo aver completato il viaggio principale di Hornet rispettando determinate condizioni.
In questa guida all'Atto 3 di Hollow Knight: Silksong vediamo passo dopo passo cosa bisogna fare per sbloccarlo, ottenendo l'accesso all'ultimo terzo del videogioco e a una quantità di contenuti "endgame" come non se n'erano mai incontrati in un progetto di questo tipo.
Che cos'è l'Atto 3
Cercheremo di affrontare questa prima sezione senza spoiler, per rispondere alle domande di tutti coloro che non sanno di cosa stiamo parlando. Una volta raggiunta la Cittadella ha inizio l'Atto 2 di Hollow Knight: Silksong, un momento dell'avventura in cui la mappa di Lungitela si apre completamente ed è possibile accedere alla maggior parte delle zone opzionali. A quel punto, aprendo la mappa, tutti i giocatori avranno un segnalino posto in cima alla Cittadella, che corrisponde alla destinazione finale della missione principale. Se si decide di andare fino in fondo e si affronta il boss finale, esattamente come succedeva nel primo Hollow Knight, si raggiungono i titoli di coda e il viaggio di Hornet si interrompe in maniera abbastanza brusca.
Però, rispettando determinate condizioni e sbloccando una missione secondaria, la sconfitta del "boss finale" diventa solo l'inizio dell'Atto 3, una sezione di gioco con nuove aree, nuovi boss, nuovi personaggi e ambientazioni completamente nuove che aggiunge tantissimi contenuti e porta al vero finale. In questa guida vi spieghiamo nel dettaglio come fare, ma dovremo necessariamente essere specifici, quindi proseguite solo se siete sicuri di volerlo sapere.
Come sbloccare l'Atto 3 in Silksong: la guida passo passo
Prima di cominciare vale la pena fare una premessa molto importante: una volta raggiunto l'Atto 3, il mondo di gioco si allargherà tantissimo ma ne uscirà profondamente trasformato, quindi vi consigliamo di chiudere tutte le faccende che avete lasciato in sospeso, altrimenti sarà molto difficile farlo andando avanti. Ci sono diversi requisiti per sbloccare l'Atto 3, ma l'ultimo risiede nell'ottenimento di una missione che si chiama Seta e Anima. Vediamo tutto quello che bisogna fare per rispettare le condizioni.
- Bisogna ottenere tutti i Potenziamenti di movimento per Hornet fino all'Atto 2 (Scatto, Planata, Wall-Jump, Rampino, Doppio Salto, Aghironda).
- Bisogna recuperare tutte e tre le canzoni degli Artefici per accedere al boss finale.
- Bisogna completare tutti i Desideri principali (le missioni secondarie presenti nelle bacheche) con particolare attenzione a quelle dorate, in cui si aiutano altre persone. Le bacheche sono a Bossopiano, nella Cittadella, e a Cuorcampana.
- Una volta fatto bisogna parlare con Pavo, il "sindaco" di Cuorcampana, che regalerà a Hornet una casa tutta sua in cui riposare.
- Bisogna spostare la Carovana delle Pulci per due volte (la prima volta andrà dall'Antro a Terruggiosa, la seconda da Terruggiosa ai Dotti Putridi). Per farlo è necessario salvare almeno 25 Pulci nascoste nel mondo di gioco. Una volta fatto questo, avrete anche tutte le Pulci rimanenti segnalate sulla mappa.
- Bisogna salvare il Principe Verde imprigionato in una gabbia chiusa con una Chiave Semplice nella Via del Peccato. Nella foto qui sotto vedete la posizione esatta.
- Dovete suonare la grossa Arpa delle Tessitrici che si trova in fondo ai Dotti Putridi. Nelle foto qui sotto abbiamo segnalato la posizione esatta e mostrato l'arpa che dovete attivare suonando l'Aghironda.
A questo punto, parlando con il Custode a Suonclave, quell'insetto che incontrate la prima volta che visitate l'insediamento, che indossa sempre un cappuccio, questi vi assegnerà il suo Desiderio, ovvero Seta e Anima. Per completare la sua richiesta, dovrete fare quanto segue:
- Parlare con la Sciamana che vi ha aiutato all'inizio del gioco, che potete trovare accanto a Bossopiano, per ottenere la sua anima.
- Parlare con l'Eremita della Campana che si trova sotto Cuorcampana. Se non avete sbloccato quest'area, vi basta spaccare il muro sulla destra accanto alla stazione di viaggio rapido di Cuorcampana.
- Ottenere l'Anima che si trova in cima all'area di Acquafiele. Si tratta di un'area opzionale accessibile dalla Via del Peccato (a sua volta accessibile da Terruggiosa, salendo verso l'alto). Nella foto qui sotto abbiamo ritagliato un'area più vasta della mappa per farvi capire anche dove si trova la regione.
- Ottenere l'innesco per la trappola, che si trova nel Tessinido Atla. Il Tessinido Atla è una zona opzionale subito sotto Grottamuschio che si sblocca suonando l'Aghironda e che, se siete arrivati a questo punto, dovreste aver già trovato.
Una volta raccolti tutti e quattro gli oggetti, non dovete fare altro che riportare tutto al custode di Suonclave per completare il Desiderio e ottenere la trappola che stavate cercando. Una volta ottenuta la trappola, dovrete affrontare il boss finale, ma questa volta, anziché eliminarlo, dovrete far scattare la trappola. Una volta concluso lo scontro vedrete i titoli di coda e tornerete al menù principale: ricaricando il salvataggio, però, accederete all'Atto 3 e all'ultimo terzo di Hollow Knight: Silksong.
Cosa succede nell'Atto 3
Anche in questo caso cercheremo di ridurre al minimo eventuali spoiler. Nell'Atto 3 l'intera Lungitela sarà completamente trasformata, i nemici saranno modificati, la posizione degli NPC cambierà completamente, e in pratica dovrete esplorare di nuovo l'intera mappa. Nell'Atto 3 ci sono abilità uniche per Hornet che vi consentiranno di accedere a molte nuove aree del mondo, persino regioni intere come l'Abisso e Verdania, ma la cosa più importante è che appariranno nel mondo diversi nuovi boss totalmente originali.
La missione principale vi richiederà di attraversare tutto il reame, di raggiungere vecchie e nuove zone per affrontare una serie di nemici da cui recuperare degli oggetti. Non ci dilungheremo nelle spiegazioni perché bene o male saprete quel che ci sarà da fare, ma sappiate che il percorso verso il vero finale è molto complesso, parecchio lungo, e saprà approfondire come non potete nemmeno immaginare la vicenda di Hornet e quella del Ricettacolo del primo capitolo. Buona fortuna!