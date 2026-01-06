G-Sync Pulsar, RTX Remix Logic e ACE: tutte le novità di NVIDIA al CES 2026

Oltre all'annuncio del DLSS 4.5, NVIDIA ha presentato una serie di novità per le sue tecnologie software e hardware.

Dopo aver presentato il DLSS 4.5 e la Multi Frame Generation 6x, NVIDIA ha sfruttato il palco del CES 2026 per mostrare le evoluzioni delle sue tecnologie hardware e software. Le novità spaziano dal modding avanzato con RTX Remix alle nuove applicazioni di NVIDIA ACE, passando per display di nuova generazione con NVIDIA G-Sync Pulsar e un'ulteriore espansione di GeForce NOW.

RTX Remix Logic: grafica dinamica guidata dagli eventi di gioco RTX Remix è ormai una piattaforma solida, che nel corso del tempo si è aggiornata con strumenti sempre più potenti, permettendo alla community di realizzare mod sempre più complessi e addirittura veri e propri progetti di remastering, come nel caso di Half-Life 2 RTX.

RTX Remix Logic permette di intervenire su oltre 900 parametri grafici Il CES 2026 porta in dote ulteriori novità, in particolare RTX Remix Logic, un sistema "no code" che consente di modificare il comportamento visivo del gioco in risposta agli eventi in tempo reale. A differenza delle modifiche statiche tradizionali, Remix Logic permette di rilevare oltre 30 eventi di gioco e di intervenire su più di 900 parametri grafici. Gli esempi mostrati da NVIDIA evidenziano come effetti volumetrici, particellari e cromatici possano attivarsi in modo contestuale, trasformando la grafica in uno strumento capace anche di comunicare informazioni di gameplay. L'arrivo di Remix Logic è previsto entro la fine del mese.

NVIDIA ACE e i "tutor" intelligenti Sul fronte dell'intelligenza artificiale applicata al gaming, il team verde ha messo in mostra le nuove evoluzioni di NVIDIA ACE. Continua il perfezionamento del modello adottato da PUBG Ally, in cui tre modelli AI "on device" collaborano per rendere operativo un compagno di squadra controllabile tramite linguaggio naturale, capace di comprendere comandi, pianificare azioni e reagire al contesto di gioco. Total War Pharaoh metterà a disposizione un vero e proprio assistente di gioco pronto a consigliare le strategie contestualmente agli eventi Un approccio ancora più strutturato è però quello adottato da Creative Assembly per Total War Pharaoh, dove un vero e proprio consigliere AI basato su ACE analizza lo stato della partita, accede a un ampio database sulle strategie di gioco e fornisce suggerimenti contestuali e coerenti con il personaggio. Il progetto entrerà in fase di playtest nel corso del 2026.

G-Sync Pulsar: una nuova generazione di display Dopo una lunga attesa, G-Sync Pulsar è in dirittura d'arrivo: la nuova evoluzione del VRR che combina refresh rate variabile e backlight strobing sincronizzato è finalmente una realtà. Sui pannelli IPS da 27 pollici, 1440p e 360 Hz, Pulsar promette fino a quattro volte la chiarezza percepita in movimento, con una motion clarity effettiva superiore ai 1000 Hz. G-Sync Pulsar offre una chiarezza percepita quattro volte superiore rispetto ai monitor tradizionali A questo si affianca G-Sync Ambient Adaptive, che regola automaticamente luminosità e temperatura colore in base all'illuminazione ambientale. I primi monitor compatibili, firmati Acer, AOC, ASUS e MSI, arriveranno sul mercato dal 7 gennaio con prezzi a partire da 599 dollari.