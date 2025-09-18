Asuna nel cosplay di ithileryn da Sword Art Online è una potente guerriera

Asuna è una grande guerriera e guaritrice della serie di Sword Art Online, oltre che l'interesse amoroso del protagonista che, nel secondo arco narrativo, si ritrova a doverla salvare dopo che questa è stata rapita e imprigionata nel regno degli Elfi.

Sword Art Online rimane dopo molti anni ancora una delle serie preferite di molti appassionati e anche il mondo del cosplay non l'ha dimenticato. I personaggi principali vengono spesso ricreati e ora possiamo ad esempio vedere il cosplay di Asuna realizzato da ithileryn .

Le foto del cosplay di Asuna

ithileryn ci propone la versione classica di Asuna, con il suo abito da paladina in bianco e rosso, che risalta in ogni luogo. Non manca la spada, con la quale la ragazza sconfigge i propri nemici. Gli scatti fotografici sono di ottima fattura e la cosplayer ha reso l'idea di una guerriera fiera e pronta all'azione.

