Il capolavoro Finding Paradise arriva anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, ecco quando

L'editore Serenity Forge e lo studio di sviluppo Freebird Games hanno annunciato la conversione e la data d'uscita di Finding Paradise, il seguito ufficiale di To the Moon, per PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Sarà pubblicato l'8 ottobre 2025, quindi tra pochissimo. Si spera quindi che in futuro arriveranno anche gli altri capitoli della serie To the Moon, così che sia completa anche su console.