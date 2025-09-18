Il capolavoro Finding Paradise arriva anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, ecco quando

L'editore Serenity Forge e lo studio di sviluppo Freebird Games hanno annunciato la conversione e la data d'uscita di Finding Paradise, il seguito ufficiale di To the Moon, per PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Sarà pubblicato l'8 ottobre 2025, quindi tra pochissimo. Si spera quindi che in futuro arriveranno anche gli altri capitoli della serie To the Moon, così che sia completa anche su console.
Una serie eccellente
La versione PC di Finding Paradise fu lanciata il 14 dicembre 2017. Successivamente, è stato convertito per Nintendo Switch, sistemi iOS e sistemi Android.
Nel frattempo, Freebird ha proseguito la serie, formata da avventure narrative in pixel art, con Impostor Factory e Just a To the Moon Series Beach Episode. La serie proseguirà con The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG, che non ha ancora una data d'uscita.
Il gioco prosegue la storia di Rosalene e Watts, due scienziati che lavorano per una compagnia che offre la possibilità di alterare i ricordi, per consentire ai pazienti di vivere delle vite che non hanno vissuto.
A causa della delicatezza dell'operazione, la nuova vita diventa l'ultima cosa che i pazienti ricordano prima di esalare l'ultimo respiro. Per questo, la procedura viene effettuata soltanto a chi si trova in punto di morte.
Il desiderio di Colin, il paziente di Finding Paradise, è però contraddittorio. Come riuscire a capire cosa vuole davvero?