I lavori su The Last Hour of an Epic To The Moon RPG procedono bene, rassicura Freebird

Freebird Games ha pubblicato un aggiornamento sullo sviluppo di The Last Hour of an Epic To The Moon RPG , ossia il gioco di ruolo alla giapponese della serie To The Moon , che in linea teorica dovrebbe essere la sua conclusione, dopo almeno altre due conclusioni già pubblicate (Kan Gao, l'autore, è davvero ironico sul punto): Impostor Factory e Just a To the Moon Series Beach Episode .

Un progetto particolare

"Ciao a tutti, un rapido aggiornamento per farvi sapere che il progetto sta procedendo bene (The Last Hour of an Epic To The Moon RPG Ndr)." Ha scritto Freebird in un aggiornamento pubblicato su Steam, dove sono state mostrate due nuove immagini del gioco, che potete vedere qui di seguito.

La Sigmund Corp. tornerà nella storia

Alcuni personaggi della serie si rincontrato in forma di protagonisti di un JRPG

"C'è stato molto lavoro per creare le basi del nuovo engine, su cui costruiremo i giochi futuri, e questo ha richiesto un po' di tempo, ma per il resto stiamo procedendo alla grande!

Speriamo di concludere la serie nel migliore dei modi con questo capitolo. Grazie per la vostra pazienza e per aver fatto parte di questo viaggio lungo un decennio."

Chissà se The Last Hour of an Epic To The Moon RPG sarà davvero la conclusione della serie To The Moon, che racconta la storia di una compagnia dotata di una tecnologia capace di alterare i ricordi delle persone in punto di morte, per far loro vivere una vita che non hanno mai vissuto. Se già il presupposto pare intrigante, provate a giocarci perchè parliamo davvero di una serie capolavoro, che spinge la narrativa videoludica a livelli altissimi.

Magari potete approfittare dei saldi estivi di Steam, che consentono di portarsela a casa a prezzi vantaggiosissimi.