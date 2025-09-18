Cyberpunk 2 potrebbe avere il multiplayer online, lo suggerisce un annuncio di lavoro di CD Projekt

Un recente annuncio pubblicato da CD Projekt RED lascia intendere che Cyberpunk 2 - o qualunque sarà il titolo ufficiale del sequel di Cyberpunk 2077 - potrebbe integrare una componente multiplayer online.
Tra le figure professionali ricercate dalla software house polacca per contribuire allo sviluppo del prossimo gioco della serie, spicca quella di Lead Network Engineer. L'annuncio per questa posizione specifica: "Guida il tuo team nello sviluppo e nell'ottimizzazione dei sistemi multigiocatore, inclusi quelli di matchmaking, affrontando le sfide legate alla latenza, all'uso della larghezza di banda e alle prestazioni dei server" e "come Lead Network Engineer, tu e il tuo team avrete un ruolo fondamentale nella progettazione e nell'implementazione dell'architettura di rete e dei sistemi online."
Non è la prima volta che si parla di multiplayer online per Cyberpunk
Questo annuncio non rappresenta l'unico indizio. Già a gennaio dello scorso anno, il CCO Michał Nowakowski aveva dichiarato in un'intervista che il team stava "valutando elementi multiplayer" per Cyberpunk 2, e che stava esplorando anche l'uso dell'intelligenza artificiale nei futuri progetti (ma questa è un'altra storia).
Va ricordato che Cyberpunk 2077 prevedeva inizialmente una modalità multiplayer online, poi cancellata nel 2022. È possibile che alcune di quelle idee siano ora state riprese per il sequel. Per avere conferme, non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di CD Projekt.