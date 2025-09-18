0

L'action adventure italiano Mai: Child of Ages è disponibile su PC, presto lo sarà anche su console

Lo studio di sviluppo italiano Chubby Pixel ha annunciato il lancio di Mai: Child of Ages, il suo nuovo gioco, per adesso giocabile solo su PC.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   18/09/2025
La protagonista di Mai: Child of Ages

L'action adventure Mai: Child of Ages è finalmente disponibile per PC, come annunciato dallo studio di sviluppo italiano Chubby Pixel con il classico trailer di lancio. Potete acquistarlo su Steam per 14,79 euro (è in offerta lancio a 11,83€, quindi con uno sconto del 20%). Le versioni console arriveranno prossimamente.

Viaggiare nel tempo

Il trailer di lancio mostra molte sequenze di gameplay e introduce anche al lato narrativo, che pare offrire molte sorprese.

Il giocatore interpreta il ruolo di Mai, nel suo viaggio attraverso un mondo in rovina. La ragazza è alla ricerca della sua identità e dell'origine delle misteriose creature che minacciano l'equilibrio dell'universo.

Per riuscire, dovrà viaggiare nel tempo e scoprire cosa la lega a un'enigmatica figura, che sembra seguirla nella sua avventura.

Mai: Child of Ages è la nuova, colorata avventura di Chubby Pixels Mai: Child of Ages è la nuova, colorata avventura di Chubby Pixels

Visto che ci siamo, vediamo i requisiti di sistema della versione PC, che potrebbero tornarvi utili:

Requisiti di sistema

Minimi:

  • Sistema operativo: Windows 7 / 8.1 / 10
  • Processore: Intel Dual-Core 2.6 GHz / AMD Dual-Core Athlon 3.0 GHz
  • Memoria: 2 GB di RAM
  • Scheda video: SM 3.0 con 512 MB VRAM; NVIDIA GeForce 8500 GT / AMD Radeon HD 4650 o superiore
  • DirectX: Versione 9.0
  • Spazio su disco: 5 GB di spazio disponibile
  • Scheda audio: Compatibile con DirectX
  • Note aggiuntive: Gioca con il controller per la migliore esperienza!

Consigliati:

  • Sistema operativo: Windows 10 o versione successiva
  • Processore: Quad-Core
  • Memoria: 4 GB di RAM
  • Scheda video: SM 3.0 con 1 GB VRAM; NVIDIA GeForce GTX 280 / AMD Radeon HD 4830 o superiore
  • DirectX: Versione 10
  • Spazio su disco: 5 GB di spazio disponibile
  • Scheda audio: Compatibile con DirectX
  • Note aggiuntive: Gioca con il controller per la migliore esperienza!
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'action adventure italiano Mai: Child of Ages è disponibile su PC, presto lo sarà anche su console