L'action adventure italiano Mai: Child of Ages è disponibile su PC, presto lo sarà anche su console

L'action adventure Mai: Child of Ages è finalmente disponibile per PC, come annunciato dallo studio di sviluppo italiano Chubby Pixel con il classico trailer di lancio. Potete acquistarlo su Steam per 14,79 euro (è in offerta lancio a 11,83€, quindi con uno sconto del 20%). Le versioni console arriveranno prossimamente.
Viaggiare nel tempo
Il trailer di lancio mostra molte sequenze di gameplay e introduce anche al lato narrativo, che pare offrire molte sorprese.
Il giocatore interpreta il ruolo di Mai, nel suo viaggio attraverso un mondo in rovina. La ragazza è alla ricerca della sua identità e dell'origine delle misteriose creature che minacciano l'equilibrio dell'universo.
Per riuscire, dovrà viaggiare nel tempo e scoprire cosa la lega a un'enigmatica figura, che sembra seguirla nella sua avventura.
Visto che ci siamo, vediamo i requisiti di sistema della versione PC, che potrebbero tornarvi utili:
Requisiti di sistema
Minimi:
- Sistema operativo: Windows 7 / 8.1 / 10
- Processore: Intel Dual-Core 2.6 GHz / AMD Dual-Core Athlon 3.0 GHz
- Memoria: 2 GB di RAM
- Scheda video: SM 3.0 con 512 MB VRAM; NVIDIA GeForce 8500 GT / AMD Radeon HD 4650 o superiore
- DirectX: Versione 9.0
- Spazio su disco: 5 GB di spazio disponibile
- Scheda audio: Compatibile con DirectX
- Note aggiuntive: Gioca con il controller per la migliore esperienza!
Consigliati:
- Sistema operativo: Windows 10 o versione successiva
- Processore: Quad-Core
- Memoria: 4 GB di RAM
- Scheda video: SM 3.0 con 1 GB VRAM; NVIDIA GeForce GTX 280 / AMD Radeon HD 4830 o superiore
- DirectX: Versione 10
- Spazio su disco: 5 GB di spazio disponibile
- Scheda audio: Compatibile con DirectX
- Note aggiuntive: Gioca con il controller per la migliore esperienza!