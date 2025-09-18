Il simulatore di corse Rennsport ha una data di uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC

I preordini sono già disponibili su PlayStation Store e Xbox Store . Invece, su Steam ed Epic Games Store il titolo sarà acquistabile direttamente al lancio, dato che al momento è ancora nella fase di early access gratuito. Prenotando qualsiasi edizione i giocatori riceveranno come bonus la Ford Mustang GT3 al lancio.

Nacon e gli sviluppatori di Competition Company e Teyon hanno annunciato la data di uscita della versione completa di Rennsport . Il lancio del simulatore di corse è fissato al 13 novembre su PS5 e Xbox Series X|S. Lo stesso giorno il titolo uscirà dalla fase di accesso anticipato su Steam ed Epic Games Store.

Dettagli sulle edizioni disponibili al lancio

Il prezzo del gioco è fissato a 59,99 euro su tutte le piattaforme. Oltre alla standard edition sarà possibile acquistare la Deluxe Edition al prezzo di 79,99 euro. Include i seguenti bonus:

Accesso anticipato al gioco completo 72 ore prima (il 10 novembre)

Accesso anticipato al gioco completo 72 ore prima (il 10 novembre)

Pacchetto Nordschleife x 911 GT3 R - Corri sul leggendario circuito tedesco al volante della Porsche 911 GT3 R Rennsport.

1.100 RENN$ di crediti di gioco - Sblocca nuove livree.

Endurance Classics - Parte 1 (DLC post-lancio) - Conquista l'iconico tracciato della 24 Ore di Le Mans con leggende storiche come la Porsche 911 GT1, la Mercedes CLK e la Porsche 956.

Touring Classics - Parte 1 (DLC post-lancio) - Rivivi la gloria delle auto da turismo all'Hockenheim Classic con l'Alfa Classic DTM, la Mercedes Classic DTM e l'Audi Classic DTM.

Rennsport è un simulatore di corse automobilistiche di nuova generazione, sviluppato con l'obiettivo di offrire un'esperienza di guida estremamente realistica, immersiva e tecnicamente avanzata. Il gioco si distingue per l'uso di tecnologie all'avanguardia come la fotogrammetria, che consente di ricreare fedelmente vetture e circuiti reali, con una cura maniacale per i dettagli visivi e strutturali.

Il titolo è in costante evoluzione, grazie a un modello di sviluppo aperto e collaborativo. La community gioca un ruolo centrale, contribuendo con feedback, suggerimenti e contenuti personalizzati. Nuovi tracciati, auto e modalità vengono aggiunti regolarmente, con particolare attenzione alle competizioni GT, TCR e endurance. Tra i circuiti disponibili figurano location iconiche come Road Atlanta e Nürburgring Nordschleife, mentre il parco auto include modelli di punta come la Porsche 911 GT3 R Rennsport.