Il simulatore di corse Rennsport arriva su PS5 e Xbox Series X|S

Nacon e gli sviluppatori di Teyon e Competition Comany hanno annunciato che il gioco di corse Rennsport arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S, con l'uscita fissata durante il corso del 2025. La notizia è arrivata durante il corso del Nacon Connect accompagnata da un trailer ufficiale che trovate qui sotto.

Pubblicato su PC (via Steam ed Epic Games Store) in accesso anticipato lo scorso 16 dicembre, Rennsport è un simulatore di corse automobilistiche che mira a offrire un un'esperienza di guida realistica e coinvolgente e che sfrutta tecnologie avanzate come la fotogrammetria per ricreare auto e tracciati reali con un elevato livello di dettaglio.