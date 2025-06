Un trailer di Rennsport sembra aver svelato la data di uscita del nuovo simulatore di corse

Rennsport, il nuovo simulatore di corse da parte di Nacon, sembra avere una data di uscita in versione completa, emersa da un trailer ufficiale destinato al Giappone, con un esplicito 18 settembre 2025 ben visibile al termine del video riportato qui sotto.

Non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte di Nacon, ma l'informazione arriva da un trailer ufficiale e sembra dunque valida, anche perché rientra in quello che era stato riferito in precedenza: Rennsport era infatti atteso per questo autunno, poi il publisher aveva precisato ulteriormente parlando di "settembre", dunque la data del 18 settembre sarebbe coerente.

La simulazione di guida è già disponibile su PC in accesso anticipato ed è stata annunciata in arrivo anche su PS5 e Xbox Series X|S, verosimilmente in corrispondenza della data in questione, quando il software uscirà dalla versione provvisoria in accesso anticipato.