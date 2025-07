Mai: Child of Ages è la nuova, colorata avventura di Chubby Pixels

Chubby Pixels ha annunciato Mai: Child of Ages, una coloratissima avventura in cui vestiremo appunto i panni di Mai, una ragazzina che vive in un futuro post-apocalittico e che, grazie a una misteriosa reliquia, la Uroboro Stone, scopre di poter viaggiare nel tempo e influenzare gli eventi.

Quando utilizza questo potere, anche Mai cambia età e ciò influenza le sue capacità, nell'ambito di un'esperienza ispirata a The Legend of Zelda ma anche al sottogenere dei Metroidvania, con l'ottenimento di abilità che consentono man mano di accedere a zone che in precedenza ci erano precluse.

Dotato di una campagna piuttosto corposa, che promette oltre venti ore di gameplay, Mai: Child of Ages ci spronerà a esplorare i diversi scenari e le diverse epoche, raccogliendo indizi utili a ricostruire gli eventi che hanno portato all'estinzione dell'umanità.

Non mancano i combattimenti, caratterizzati da un mix di attacchi corpo a corpo e a distanza, con nemici che richiedono strategie differenti per essere sconfitti e un repertorio di mosse che cresce man mano che la storia va avanti.