Pragmata sarà il grande protagonista dell'evento Capcom per il TGS

Capcom ha annunciato i dettagli del suo evento in streaming per il Tokyo Game Show, e a quanto pare Pragmata sarà il grande protagonista della presentazione, che non includerà novità su Resident Evil Requiem.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/09/2025
Il protagonista di Pragmata

Sembra proprio che Pragmata sarà il grande protagonista dell'evento Capcom per il TGS: una presentazione che verrà trasmessa in streaming il 24 settembre alle 16.00, ora italiana, e che fornirà aggiornamenti su diversi giochi della casa giapponese.

Il Capcom Online Special Program per il Tokyo Game Show includerà infatti "gli ultimi aggiornamenti su Pragmata, in uscita nel 2026", le novità legate a Mega Man Star Force Legacy Collection (sempre in arrivo nel 2026) e i dettagli su C. Viper, il secondo personaggio scaricabile dell'Anno 3 di Street Fighter 6.

Dopodiché verrà dedicato spazio a Onimusha: Way of the Sword, con "nuovi filmati", per concludere con Monster Hunter Wilds (ci saranno i dettagli sul Free Title Update 3 in arrivo a fine settembre) e Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, con il producer Ryozo Tsujimoto e il game director Kenji Oguro.

Pragmata ha o no a che fare con la serie Mega Man? La risposta del producer Pragmata ha o no a che fare con la serie Mega Man? La risposta del producer

Il comunicato di Capcom, infine, specifica che nel corso dell'evento per il Tokyo Game Show "non ci saranno nuove informazioni riguardo Resident Evil Requiem", come invece speravano i tantissimi fan della serie survival horror.

Una vera e propria rinascita

Annunciato esattamente cinque anni fa, Pragmata è rimasto a lungo avvolto dal mistero, tanto che si pensava fosse destinato a essere il nuovo Deep Down, dunque un progetto presentato ufficialmente ma senza basi concrete e destinato a sparire nel nulla.

Quale che fosse la realtà ai tempi del reveal, il gioco tornato di recente alla ribalta con trailer, sequenze di gameplay e persino demo giocabili, e farà il proprio debutto nel 2026.

