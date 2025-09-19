Dopodiché verrà dedicato spazio a Onimusha: Way of the Sword , con "nuovi filmati", per concludere con Monster Hunter Wilds (ci saranno i dettagli sul Free Title Update 3 in arrivo a fine settembre) e Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, con il producer Ryozo Tsujimoto e il game director Kenji Oguro.

Sembra proprio che Pragmata sarà il grande protagonista dell'evento Capcom per il TGS : una presentazione che verrà trasmessa in streaming il 24 settembre alle 16.00, ora italiana, e che fornirà aggiornamenti su diversi giochi della casa giapponese.

Una vera e propria rinascita

Annunciato esattamente cinque anni fa, Pragmata è rimasto a lungo avvolto dal mistero, tanto che si pensava fosse destinato a essere il nuovo Deep Down, dunque un progetto presentato ufficialmente ma senza basi concrete e destinato a sparire nel nulla.

Quale che fosse la realtà ai tempi del reveal, il gioco tornato di recente alla ribalta con trailer, sequenze di gameplay e persino demo giocabili, e farà il proprio debutto nel 2026.