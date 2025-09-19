Il cosplay di Boa Hancock da One Piece firmato Kalinka Fox ha un cuore grande così

Il cosplay di Boa Hancock da One Piece realizzato da Kalinka Fox ritrae il celebre personaggio creato da Eiichiro Oda con un abito rosso fuoco, mentre fa il suo tradizionale gesto del cuore con le mani.

Regina dell'isola di Amazon Lily, Boa è conosciuta come la Principessa Serpente ed è caratterizzata da una bellezza che lascia senza fiato: un tratto che, insieme al potere di un frutto del diavolo, le consente di pietrificare chiunque provi attrazione nei suoi confronti.

Al di là delle sue capacità sovrumane, la Principessa è anche un'abile combattente e possiede una personalità complessa, che sulle prime la fa apparire arrogante e vanitosa, anche se in realtà si tratta di una donna dal passato tormentato, che ne ha passate tante.