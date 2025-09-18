tinyBuild ha recuperato parecchio terreno, nei suoi ultimi risultati finanziari

L'ultimo rapporto finanziario dell'editore videoludico tinyBuild mostra una decisa ripresa rispetto ai risultati degli scorsi anni, davvero molto negativi. I numeri sono così buoni che il titolo della compagnia ha ripreso fiato in borsa , con le azioni che il 16 settembre hanno raggiunto il valore di 0,15 dollari per unità, segnando un aumento del 13% rispetto al giorno precedente, nonché il miglior risultato dal 2023.

Ricavi in crescita

I punti salienti del rapporto finanziario di tinyBuild, parlano di un utile operativo di 3,6 milioni di dollari per il semestre, un notevole miglioramento rispetto alla perdita di 6,6 milioni segnalata lo scorso anno. L'utile lordo della società è salito del 236%, raggiungendo i 10,36 milioni di dollari.

Kingmakers è attesissimo

Da gennaio a giugno 2025, tinyBuild ha generato 17 milioni di dollari di ricavi, pari a un aumento dell'1,2% rispetto alla prima metà del 2024. I videogiochi hanno contribuito per 16,2 milioni, con i titoli basati su proprietà intellettuali originali che hanno rappresentato l'85% dei ricavi del settore videogiochi, in crescita rispetto al 78% dell'anno precedente.

tinyBuild si è detta soddisfatta delle performance della versione console dello sparatutto Deadside, uscito a febbraio, pur senza fornire dati specifici. Attualmente, quattro giochi tinyBuild rientrano nella classifica dei 100 più attesi su Steam: Kingmakers è al 9° posto, Sand è al 37º posto, Streets of Rogue 2 è al 66º posto e FEROCIOUS è al 94º posto. Secondo l'azienda, mai prima d'ora così tanti suoi giochi erano entrati in classifica contemporaneamente.