tinyBuild a rischio bancarotta, se non riuscirà a raccogliere abbastanza fondi

tinyBuild, l'editore tra gli altri degli Hello Neighbor e dei Punch Club, ha esortato i suoi azionisti ad approvare la raccolta fondi d'emergenza stabilita il 22 dicembre 2023. Nel caso in cui non fosse approvata o non raccogliesse la cifra richiesta, tinyBuild sarebbe costretta a dichiarare bancarotta.

Quanto deve ottenere per rimanere in vita? 14 milioni di dollari. Il motivo è semplice da spiegare: gli ultimi anni sono stati molto negativi per la compagnia, con molti titoli chiave che hanno fatto registrare delle performance deludenti, in particolare Hello Neighbor 2.