Nintendo domina le vendite nel 2023 in Giappone, è dai tempi di PSP e PS2 che nessuno la ferma

La testata giapponese Famitsu ha pubblicato il suo annuale rapporto sulle vendite dei giochi e degli hardware videoludici giapponesi. I dati confermano che Nintendo domina la nazione ancora una volta

Precisamente, Nintendo Switch è la console più venduta in Giappone nel 2023 con 4,8 milioni di unità che portano la console vicino ai 32 milioni su suolo nipponico. Secondo i dati di Famitsu, negli ultimi 19 anni solo una volta Nintendo non ha ottenuto la posizione numero uno, ovvero quanto PSP era la console di punta. Per il resto, DS, 3DS e Switch sono sempre state le piattaforme più vendute.

PS5 ha venduto 2,6 milioni di unità nel 2023 (4.964.857 vendite totali dall'uscita), con una crescita del 124% rispetto all'anno precedente: si tratta di una conseguenza del fatto che nel 2022 vi erano ancora limiti di scorte causati dal COVID. Xbox Series X|S invece si ferma a 141.712 unità, in calo del 47% rispetto all'anno precedente. PS4 arriva a 73.292 unità, con le vendite totali in Giappone pari a 9.491.059 milioni.