Momodora: Moonlit Farewell disponibile su Steam

Trailer e altri dettagli

Momodora: Moonlit Farewell si volge cinque anni dopo gli eventi di Momodora III e racconta della più grande calamità mai affrontata dal villaggio di Koho, che i demoni non vogliono proprio lasciare in pace. Toccherà nuovamente a Momo Reinol, la sacerdotessa più abile di tutte, scoprire chi ha suonato la campana che ha aperto le porte alla nuova invasione. La speranza è che identificando il responsabile, Momo possa non solo salvare il villaggio ma anche preservare il sacro Albero di Lun, fonte di vita e salute per Koho.

Le caratteristiche principali del gioco parlano di splendida grafica in pixel art, di un gioco pieno d'azione basato sull'esecuzioni di spettacolari combo, di un sistema di sigilli che consente di creare stili di combattimento personalizzati, di boss enormi e spettacolari, di un mondo tutto da esplorare e della possibilità di selezionare il livello di difficoltà desiderato.

Gli sviluppatori hanno anche pubblicato una lettera per accompagnare il lancio del nuovo Momodora, dopo aver ricordato che Momodora: Reverie Under the Moonlight ha ricevuto il plauso della critica e ha venduto oltre 800.000 copie in tutto il mondo.: "Ciao! Sono Rdein, regista di Momodora: Moonlit Farewell e creatore della serie. Il nostro nuovo gioco uscirà presto ed è il culmine di tutto ciò che abbiamo imparato. La mia sincera speranza è che i giocatori trovino questo gioco divertente ed esplorino i contenuti il più possibile. Per favore, accoglietelo con ansia!"