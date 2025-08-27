Pragmata ha o no a che fare con la serie Mega Man? La risposta del producer

Pragmata è legato o no alla serie Mega Man ? Dalla presentazione del gioco a oggi, le teorie in merito si sono moltiplicate , con tanti utenti che hanno speculato sulla faccenda cercando collegamenti nel materiale promozionale pubblicato finora, in particolare nei trailer. Noi abbiamo trovato la risposta intervistando Naoto Oyama, il producer del gioco, alla Gamescom 2025, che è stato molto chiaro sul punto.

Una risposta netta

In effetti Oyama è stato lapidario ai nostri microfoni: "Pragmata è una IP completamente nuova, non è Megaman".

Difficile contestare un'affermazione così netta. Nondimeno, ha anche spiegato di aver lavorato alla Mega Man Battle Network Legacy Collection e di essere molto felice non solo di vedere i fan della storica serie Capcom fare collegamenti, ma anche di constatare il loro interesse crescente per il gioco.

Detto questo, l'idea che ha trasmesso è quella di due universi narrativi differenti, con magari soltanto alcune citazioni, dovute alla presenza di sviluppatori comuni.

Comunque sia, Pragmata è un action in terza persona di stampo fantascientifico che rimane previsto per il 2026 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Vedremo quando sarà disponibile quanto ci sarà effettivamente di Mega Man. Per adesso rimaniamo sulla posizione ufficiale, l'unica che conta davvero: sono due proprietà intellettuali completamente distinte.