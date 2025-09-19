Square Enix lancia i saldi del Tokyo Game Show su Steam, da Final Fantasy a Dragon Quest

Final Fantasy 7 Rebirth è ora disponibile a 41,99 euro, con uno sconto del 40%, mentre Final Fantasy 16 scende a 29,99 euro rispetto al prezzo originale di 49,99 euro. Anche altri capitoli della saga sono in promozione: Final Fantasy 7 Remake è proposto a 23,99 euro, Crisis Core Reunion a 19,99 euro e la Pixel Remaster Collection a 48,64 euro, con sconti che variano dal 35% al 60%.

Con il Tokyo Game Show 2025 ormai alle porte, anche Square Enix ha dato il via a una serie di saldi tematici su Steam , proponendo sconti su moltissimi titoli del proprio catalogo, inclusi numerosi giochi delle celebri saghe Final Fantasy e Dragon Quest.

Le altre offerte in evidenza

Passando a Dragon Quest, il remake HD-2D del terzo capitolo è in offerta a 38,99 euro, con un risparmio del 35% rispetto al prezzo pieno. Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta - Edizione Definitiva è disponibile a metà prezzo, ovvero 19,99 euro, mentre lo spin-off Dragon Quest Builders 2, ispirato allo stile di Minecraft, è acquistabile a 24,99 euro.

Non mancano le promozioni anche su altri titoli di punta di Square Enix. NieR: Automata è in saldo a 13,99 euro, NieR Replicant a 20,99 euro, Octopath Traveler II a 23,99 euro, Visions of Mana a 35,99 euro e Fantasian Neo Dimension a 29,99 euro, con sconti che arrivano fino al 65%.

Tutte le offerte saranno valide fino al 29 settembretrovate il catalogo al completo su Steam a questo indirizzo. Anche Capcom e Tecmo Koei hanno aderito all'iniziativa, proponendo a loro volta interessanti promozioni in occasione del Tokyo Game Show.