Mafia: La Terra Madre è al suo minimo storico su Amazon, inizia la tua avventura nella Sicilia del '900

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Mafia: La Terra Madre al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   19/09/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Mafia: La Terra Madre, il nuovo capitolo della storica saga targata 2K. L'offerta prevede uno sconto attivo del 16% ed un prezzo finale di 42,90€: suo minimo storico!Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Mafia: La Terra Madre è il quarto capitolo della celebre serie Mafia, sviluppato da Hangar 13 con la consulenza di Stormind Games e pubblicato da 2K Games. Il gioco funge da prequel della trilogia originale e si svolge nella Sicilia dei primi anni del Novecento, nella città immaginaria di San Celeste, già apparsa in Mafia II.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il protagonista è Enzo Favara, il cui destino si intreccia con le dinamiche criminali locali. Il titolo è stato pubblicato l'8 agosto 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. La trama inizia nel 1904. Enzo entrerà a far parte della famiglia Torrisi, sviluppando amicizia con il sottocapo Gianluca "Luca" Trapani, il nipote Cesare Massaro e innamorandosi della figlia del Don, Isabella.

L'elemento chiave e che fa emergere questo capitolo rispetto agli altri della saga è sicuramente l'ambientazione e la presenza del doppiaggio in siciliano. Per ulteriori dettagli e per una visione complessiva ecco la nostra recensione.

