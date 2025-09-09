Apple Watch: presentati i nuovi modelli, tutte le specifiche di Series 11, 3 Ultra e SE 3

Alla kermesse dell'azienda di Cupertino sono stati presentati e sono state annunciate tutte le specifiche tecniche della nuova gamma di Apple Watch.

Apple si prepara a rinnovare la sua linea di smartwatch: Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch SE di terza generazione, è la prima volta dal 2022 che tutti e tre i modelli ricevono un aggiornamento contemporaneamente, con novità che riguardano soprattutto software, salute e intelligenza artificiale, mentre i cambiamenti hardware sono più contenuti. L'Apple Watch Series 11 mantiene lo stesso design della Serie 10, con due varianti da 42 mm e 46 mm e una resistenza dello schermo 10 volte maggiore al modello precedente, oltre ad una autonomia migliorata che arriva fino a 24 ore. L'Apple Watch Ultra 3 ha invece un display leggermente più grande da 50 mm, con risoluzione aumentata a 422×514 pixel e bordi più sottili. L'Apple Watch SE 3 cresce, da 41 mm e 45 mm.

Apple Watch: le nuove funzioni introdotte La novità più attesa riguarda il monitoraggio della pressione sanguigna, che debutta con il Series 11 e l'Ultra 3. Sul fronte della connettività, tutti e tre i modelli adottano finalmente il 5G, allineandosi agli altri dispositivi Apple. L'Ultra 3 si distingue ulteriormente con funzioni di messaggistica satellitare, utile per gli sportivi e per chi frequenta aree remote e il display più grande mai visto su un Apple Watch, per non parlare dell'autonomia di 42 ore. Le specifiche di Apple Watch Series 11 L'SE 3 e vede l'arrivo di funzioni aggiuntive come ECG e Always-on display e un'autonomia di 18 ore e una ricarica 2 volte più veloce. La vera novità arriva con watchOS 26, che introduce diverse funzioni basate sull'Apple Intelligence.