Apple Watch: presentati i nuovi modelli, tutte le specifiche di Series 11, 3 Ultra e SE 3

Alla kermesse dell'azienda di Cupertino sono stati presentati e sono state annunciate tutte le specifiche tecniche della nuova gamma di Apple Watch.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   09/09/2025
Apple si prepara a rinnovare la sua linea di smartwatch: Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch SE di terza generazione, è la prima volta dal 2022 che tutti e tre i modelli ricevono un aggiornamento contemporaneamente, con novità che riguardano soprattutto software, salute e intelligenza artificiale, mentre i cambiamenti hardware sono più contenuti.

L'Apple Watch Series 11 mantiene lo stesso design della Serie 10, con due varianti da 42 mm e 46 mm e una resistenza dello schermo 10 volte maggiore al modello precedente, oltre ad una autonomia migliorata che arriva fino a 24 ore. L'Apple Watch Ultra 3 ha invece un display leggermente più grande da 50 mm, con risoluzione aumentata a 422×514 pixel e bordi più sottili. L'Apple Watch SE 3 cresce, da 41 mm e 45 mm.

Apple Watch: le nuove funzioni introdotte

La novità più attesa riguarda il monitoraggio della pressione sanguigna, che debutta con il Series 11 e l'Ultra 3. Sul fronte della connettività, tutti e tre i modelli adottano finalmente il 5G, allineandosi agli altri dispositivi Apple. L'Ultra 3 si distingue ulteriormente con funzioni di messaggistica satellitare, utile per gli sportivi e per chi frequenta aree remote e il display più grande mai visto su un Apple Watch, per non parlare dell'autonomia di 42 ore.

Le specifiche di Apple Watch Series 11
Le specifiche di Apple Watch Series 11

L'SE 3 e vede l'arrivo di funzioni aggiuntive come ECG e Always-on display e un'autonomia di 18 ore e una ricarica 2 volte più veloce. La vera novità arriva con watchOS 26, che introduce diverse funzioni basate sull'Apple Intelligence.

Apple Watch: colori e prezzi dei nuovi modelli

Apple introduce nuove colorazioni. Series 11 riceve tinte inedite, mentre l'Ultra 3 resta disponibile nelle classiche finiture in titanio naturale e nero. L'SE 3 si distingue con colori più classici come Starlight e Midnight.

Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 3

I prezzi di lancio di questa nuova gamma di smartwatch sono: 399 dollari per l'Apple Watch Series 11, 799 dollari per l'Ultra 3, e 249 dollari per SE 3. Tutti e tre i modelli sono preordinabili fin da subito, e saranno disponibili dal 19 settembre.

#Tecnologia #Apple
