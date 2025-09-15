Pixel 10, Google offre 200 € di sconto dopo meno di tre settimane dal debutto

Dopo pochissime settimane dal debutto ufficiale dei Pixel 10, Google sta inviando via email un coupon che consente di risparmiare ben 200 € sugli smartphone della nuova linea. Sono quindi inclusi sia i modelli base che i Pro, una mossa insolita per un prodotto disponibile da poco, che quindi solleva numerosi interrogativi. Pare, tuttavia, che solo alcuni utenti selezionati possano usufruirne. Vediamo meglio tutti i dettagli in merito.
Pixel 10 già in sconto: l’offerta è valida fino a ottobre
Circa un'ora fa abbiamo ricevuto un'email da parte di Google, con un codice coupon che permette di risparmiare ben 200 € acquistando qualsiasi Pixel 10 (sia la versione base che Pro). Non è richiesta una permuta né ci sono particolari requisiti, aspetto decisamente interessante. Altri membri della redazione, invece, non hanno ricevuto codici (controllando su ben tre account diversi). Sembra infatti che la promozione sia valida solo per alcuni utenti selezionati, sebbene non sia ancora chiaro il metodo di "selezione".
L'invio potrebbe essere del tutto casuale, dato che nel nostro caso non sono stati mai acquistati prodotti dallo store, né è stato sottoscritto un abbonamento (grazie per la segnalazione, Andrea).
Inoltre, non è ancora chiara la portata di queste email, quindi non sappiamo effettivamente quanti potenziali clienti siano stati coinvolti. In ogni caso, questa promozione è valida fino al 31 ottobre.
Altre segnalazioni
Diversi utenti hanno segnalato vicende molto simili e casuali su Reddit, con coupon talvolta da 200 €, 100 € o 50 €. Pare quindi che non sia la prima volta. Un utente, in particolare, ha spiegato di aver ottenuto un codice semplicemente registrandosi alla newsletter per ricevere maggiori informazioni sui Pixel 10 (25 giorni fa). Anche in questo caso, però, non sono stati effettuati acquisti di alcun tipo.
Altri utenti hanno acquistato diversi smartphone in precedenza, senza però ricevere sconti. Fateci sapere se avete ricevuto email simili nelle scorse ore o in passato e, soprattutto, se avete fatto qualcosa in particolare.