Kirby Air Riders contende la Top 3 con i due giochi più attesi di sempre in Giappone

Famitsu, famosa testata giapponese, è spesso utile per percepire quali sono le tendenze del pubblico nipponico in termini di videogiochi preferiti e più attesi, vedendo le vendite e anche i titoli che i fan non vedono l'ora di giocare.
Ora, possiamo vedere la più recente classifica dei videogiochi che i lettori di Famitsu desiderano acquistare.
I giochi più attesi in Giappone
Ecco la lista dei giochi più votati dagli utenti giapponesi:
- [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 668 voti
- [NS2] Kirby Air Riders - 456 voti
- [PS5] Pragmata - 445 voti
- [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 323 voti
- [NS2] Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 315 voti
- [NS2] Hyrule Warriors: L'era dell'esilio - 276 voti
- [PS5] Silent Hill f - 239 voti
- [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 233 voti
- [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 230 voti
- [PS5] Resident Evil Requiem - 228 voti
- [PS5] Persona 4 Revival - 196 voti
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 138 voti
- [PS5] Trails in the Sky 1st Chapter - 133 voti
- [PS5] Grand Theft Auto 6 - 122 voti
- [NSW] Trails in the Sky 1st Chapter - 117 voti
- [NS2] Momotaro Dentetsu 2 Nintendo Switch 2 Edition - 114 voti
- [NS2] Metroid Prime 4: Beyond - 113 voti
- [PS5] Ghost of Yotei - 111 voti
- [NSW] Momotaro Dentetsu 2 - 106 voti
- [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 101 voti
- [NSW] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - 87 voti
- [PS5] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - 85 voti
- [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 69 voti
- [NSW] Persona 3 Reload - 67 voti
- [NSW] Fate/Extra Record - 66 voti
- [NSW] Rhythm Heaven Groove - 64 voti
- [NS2] Splatoon Raiders - 60 voti
- [NS2] Octopath Traveler 0 - 58 voti
- [NS2] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 56 voti
- [NSW] Aquarium wa Odoranai - 55 voti
Come sempre Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake rimane in cima alla classifica, a dimostrazione della passione per la serie su suolo giapponese. Kirby Air Riders è salito rapidamente nelle ultime settimane grazie al Direct, che ha chiaramente convinto molti appassionati. A chiudere la classifica c'è invece Pragmata, il gioco d'azione di Capcom che è sempre più atteso man mano che l'uscita si avvicina.
Ricordiamo infine che abbiamo provato Pragmata, il nuovo e misterioso gioco di Capcom.