Ghost of Yotei è sempre più vicino e la prenotazione è in sconto su Amazon

Ghost of Yotei sarà pubblicato su PS5 il 2 ottobre 2025 e le presentazioni del gioco ci hanno un'idea tutto sommato precisa del tipo di avventura che possiamo aspettarci dall'avventura d'azione ambientata in Giappone. Se siete oramai certi di voler affrontare questo videogioco sin dal giorno di lancio, allora potete risparmiare facendo la prenotazione di Ghost of Yotei per PS5 su Amazon Italia, pagando 69,90€ invece di 80,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero vi assicurare il prezzo attuale anche nel caso nel quale risalga prima del lancio. Inoltre, se per caso dovesse esserci uno sconto migliore nei prossimi giorni, questo sarebbe applicato in modo automatico alla vostra prenotazione senza che dobbiate eseguire alcuna azione. Il gioco è spedito e venduto da Amazon.
Che gioco è Ghost of Yotei
Ghost of Yotei è una avventura d'azione a mappa aperta che ci porta alcuni secoli dopo il primo titolo, Ghost of Tsushima. A questo giro siamo Atsu, una donna che ha visto la propria famiglia trucidata da un gruppo di criminali e che ha deciso di vendicarsi, inseguendoli nelle regioni attorno al monte Yotei.
A differenza del primo capitolo avremo più armi a disposizione, non solo la katana, con le quali potremo sconfiggere diversi tipi di nemici. Avremo anche accesso a varie armi dalla distanza, comprese alcune bocche da fuoco oltre ai classici archi. Potremo anche avvalerci dell'aiuto di un lupo che, avanzando nel gioco, diventerà un nostro fidato compagno in grado anche di affrontare con noi duelli di coppia contro i nemici.