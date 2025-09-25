0

Turtle Beach Rematch cablato con licenza ufficiale Xbox e PC in offerta su Amazon

Un gamepad versatile e reattivo, con pulsanti audio integrati, motori rumble e grilletti regolabili, pensato per offrire un'esperienza di gioco immersiva e personalizzata.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   25/09/2025
Il controller e lo sconto Amazon

Il controller Turtle Beach Rematch Core Bianco/Verde è disponibile su Amazon a 24,99€, in offerta rispetto ai 29,99€ consigliati, con spedizione gratuita e resi inclusi. Un'opzione ideale per chi cerca un gamepad affidabile e con licenza ufficiale, compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10 e 11. Il Rematch Core offre grilletti a impulsi regolabili a due corse, perfetti per adattare la sensibilità a seconda del gioco: precisione negli sparatutto e reattività negli action. Inoltre, i comandi audio brevettati permettono di gestire il mix tra gioco e chat direttamente dal D-pad, regolare il volume e silenziare rapidamente il microfono.

Un controller che migliora l’immersione

Grazie ai doppi motori rumble e ai grilletti a impulsi, il Rematch Core garantisce un feedback tattile preciso e coinvolgente. Che si tratti di un'esplosione, di una frenata o di un colpo ben assestato, ogni azione si traduce in vibrazioni immersive per rendere il gameplay ancora più realistico.

Il controller in sconto
Il controller in sconto

Il controller è compatibile con l'app Control Hub di Turtle Beach, disponibile su Xbox e PC. Da qui è possibile gestire impostazioni avanzate, aggiornare il firmware e diagnosticare eventuali problemi in pochi secondi, così da avere sempre prestazioni al top.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Turtle Beach Rematch cablato con licenza ufficiale Xbox e PC in offerta su Amazon