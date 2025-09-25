Turtle Beach Rematch cablato con licenza ufficiale Xbox e PC in offerta su Amazon

Il controller Turtle Beach Rematch Core Bianco/Verde è disponibile su Amazon a 24,99€, in offerta rispetto ai 29,99€ consigliati, con spedizione gratuita e resi inclusi. Un'opzione ideale per chi cerca un gamepad affidabile e con licenza ufficiale, compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10 e 11. Il Rematch Core offre grilletti a impulsi regolabili a due corse, perfetti per adattare la sensibilità a seconda del gioco: precisione negli sparatutto e reattività negli action. Inoltre, i comandi audio brevettati permettono di gestire il mix tra gioco e chat direttamente dal D-pad, regolare il volume e silenziare rapidamente il microfono.