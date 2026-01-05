iPhone 16 Plus da 128 GB è in sconto su AliExpress: risparmia ulteriormente con questo codice

Su AliExpress è disponibile l'iPhone 16 Plus da 128 GB a 842,38 € nelle colorazioni rosa e blu. Con il codice ITCD60 potrai risparmiare altri 60 €. Se sei interessato, puoi acquistare la variante blu direttamente tramite questo link, mentre la versione rosa può essere acquistata a questo link.

Si tratta in questo caso delle offerte del nuovo anno, valide fino al 7 gennaio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, pertanto potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.