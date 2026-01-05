OLED RGB Stripe: la nuova generazione di monitor da gaming debutta al CES 2026, nitidezza e prestazioni

Il CES 2026 segna un punto di svolta importante per il mondo dei monitor OLED da gaming. LG Display e Samsung Display, i due principali fornitori di pannelli per i brand più noti, stanno introducendo una novità tecnica destinata a migliorare sensibilmente l'esperienza d'uso quotidiana: il layout RGB a strisce verticali.
Una scelta che promette immagini più nitide e, soprattutto, testi più leggibili, risolvendo uno dei limiti storici dei monitor OLED, in particolare nei formati ultrawide. In passato, molti pannelli OLED utilizzavano configurazioni dei subpixel come il Pentile, il QD-OLED o strutture triangolari, che potevano causare contorni sfocati nei caratteri e affaticamento visivo durante attività come scrittura, programmazione o navigazione.
I vantaggi della nuova tecnologia alla base dei futuri monitor da gaming presentati al CES 2026
Con il nuovo RGB Stripe, i subpixel rosso, verde e blu sono allineati verticalmente, in modo più simile ai tradizionali pannelli LCD, migliorando la resa dei font e la definizione dei bordi. Samsung Display ha annunciato l'avvio della produzione di massa del primo pannello QD-OLED da 34 pollici a 360Hz, dotato di una struttura chiamata "V-Stripe".
Il nome può trarre in inganno: non indica una forma a V, ma semplicemente l'orientamento verticale dei subpixel. I pannelli sono già forniti a sette produttori globali, tra cui ASUS, MSI e Gigabyte.
Anche LG, dal CES 2026, promette interessanti novità nella costruzione dei nuovi monitor da gaming
Anche LG Display ha presentato una novità di rilievo: il primo pannello OLED da 27 pollici 4K a 240Hz con struttura RGB Stripe. L'azienda sottolinea come questa soluzione garantisca elevata fedeltà cromatica, ottima leggibilità del testo e prestazioni ideali per i giochi FPS.
Parallelamente, LG Display sta spingendo anche sulla tecnologia Primary RGB Tandem 2.0, che non riguarda la disposizione dei subpixel, ma l'aumento della luminosità. Grazie a strati indipendenti per rosso, verde e blu, questa tecnologia può raggiungere fino a 1.500 nit di picco nei monitor e addirittura 4.500 nit nei TV OLED. Brand come ASUS e MSI stanno già annunciando monitor che combineranno RGB Stripe e Tandem OLED.