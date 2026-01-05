OLED RGB Stripe: la nuova generazione di monitor da gaming debutta al CES 2026, nitidezza e prestazioni

Una scelta che promette immagini più nitide e, soprattutto, testi più leggibili , risolvendo uno dei limiti storici dei monitor OLED, in particolare nei formati ultrawide. In passato, molti pannelli OLED utilizzavano configurazioni dei subpixel come il Pentile, il QD-OLED o strutture triangolari, che potevano causare contorni sfocati nei caratteri e affaticamento visivo durante attività come scrittura, programmazione o navigazione .

Il CES 2026 segna un punto di svolta importante per il mondo dei monitor OLED da gaming. LG Display e Samsung Display , i due principali fornitori di pannelli per i brand più noti, stanno introducendo una novità tecnica destinata a migliorare sensibilmente l'esperienza d'uso quotidiana: il layout RGB a strisce verticali .

Il nome può trarre in inganno: non indica una forma a V, ma semplicemente l'orientamento verticale dei subpixel . I pannelli sono già forniti a sette produttori globali, tra cui ASUS, MSI e Gigabyte .

Con il nuovo RGB Stripe, i subpixel rosso, verde e blu sono allineati verticalmente , in modo più simile ai tradizionali pannelli LCD, migliorando la resa dei font e la definizione dei bordi. Samsung Display ha annunciato l'avvio della produzione di massa del primo pannello QD-OLED da 34 pollici a 360Hz , dotato di una struttura chiamata "V-Stripe".

Anche LG, dal CES 2026, promette interessanti novità nella costruzione dei nuovi monitor da gaming

Anche LG Display ha presentato una novità di rilievo: il primo pannello OLED da 27 pollici 4K a 240Hz con struttura RGB Stripe. L'azienda sottolinea come questa soluzione garantisca elevata fedeltà cromatica, ottima leggibilità del testo e prestazioni ideali per i giochi FPS.

Monitor GIGABYTE MO27Q28G

Parallelamente, LG Display sta spingendo anche sulla tecnologia Primary RGB Tandem 2.0, che non riguarda la disposizione dei subpixel, ma l'aumento della luminosità. Grazie a strati indipendenti per rosso, verde e blu, questa tecnologia può raggiungere fino a 1.500 nit di picco nei monitor e addirittura 4.500 nit nei TV OLED. Brand come ASUS e MSI stanno già annunciando monitor che combineranno RGB Stripe e Tandem OLED.