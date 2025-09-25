Bruce Lee si allea con l'Agente 47 in Hitman: World of Assassination, ecco il trailer e le novità

La missione con Bruce Lee sarà attiva fino al 20 novembre , quindi se volete affrontarla vi suggeriamo di non perdere troppo tempo e di lanciarvi nel gioco.

Hitman: World of Assassination propone da oggi un nuovo Bersaglio Elusivo e questa volta l'Agente 47 non sarà da solo per affrontare la minaccia. Al suo fianco sarà infatti presente un volto famoso in tutto il mondo: Bruce Lee !

Il trailer di Hitman: World of Assassination e della missione di Bruce Lee

L'Agente 47 dovrà infiltrarsi in un torneo di arti marziali organizzato da un sindacato criminale presso l'Himmapan Hotel a Bangkok. Bruce Lee sarà l'Agente Lee, un operativo che ha l'obiettivo di vincere l'intero torneo e scoprire la vera identità del leader supremo della Concord Union. Lee sarà quindi impegnato a far andare le mani (e i piedi) contro i suoi avversari sul ring e noi dovremo trovare ed eliminare tutti coloro che lo vogliono uccidere.

Oltre al nuovo contratto, IO Interactive offre un nuovo DLC a tema con Bruce Lee per 5€ e include: accesso permanente al livello in corso, un nuovo oggetto cosmetico (la tuta gialla iconica di Bruce Lee da L'ultimo combattimento di Chen), un set di quattro elementi cosmetici per la casa sicura, armi come i bastoni kali, un pugnale di giada e le forbici del Dragone d'oro.

Con questa missione inizia anche la Stagione del Drago in Hitman: World of Assassination, durante la quale possiamo aspettarci due nuove sfide, nuovi contratti e quattro Bersaglio Elusivi già presentati in passato riproposti gratuitamente. Inoltre, se possedete il gioco su Steam potete ora ricevere un aggiornamento gratuito per VR.

Vi segnaliamo infine che Hitman: World of Assassination è uno moltissimi giochi in sconto su PS Store in occasione delle promozioni a tema Tokyo Game Show 2025.