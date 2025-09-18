007 First Light migliorerà molto le sparatorie rispetto a Hitman

IO Interactive è noto in quanto autore di Hitman World of Assassination, ovvero un gruppo di videogiochi basati sulla furtività e l'infiltrazione. Ora, la compagnia è al lavoro su 007 First Light, un titolo che certamente ha una componente furtiva, ma che non si limita a quello.

James Bond deve infatti prendere pistole e fucili e far parlare i proiettili di tanto in tanto e non come ultima possibilità, ma come prima scelta dettata dalla trama per introdurre elementi d'azione adrenalinici e cinematografici che ci si aspetta da un 007.