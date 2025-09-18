007 First Light migliorerà molto le sparatorie rispetto a Hitman

IO Interactive è noto in quanto autore di Hitman World of Assassination, ovvero un gruppo di videogiochi basati sulla furtività e l'infiltrazione. Ora, la compagnia è al lavoro su 007 First Light, un titolo che certamente ha una componente furtiva, ma che non si limita a quello.
James Bond deve infatti prendere pistole e fucili e far parlare i proiettili di tanto in tanto e non come ultima possibilità, ma come prima scelta dettata dalla trama per introdurre elementi d'azione adrenalinici e cinematografici che ci si aspetta da un 007.
Il commento del gameplay director di 007 First Light
Il gameplay director di 007 First Light, Andreas Krogh, ha parlato proprio di questa "novità" con PC Gamer (versione cartacea) e ha svelato che "in Hitman vedevamo il combattimento dalla distanza come ultima possibilità per la maggior parte dei giocatori, il che lo ha reso alquanto complesso e per molti utenti qualcosa da voler evitare. Questa volta abbiamo un personaggio che rende il combattimento dalla distanza una opzione accettabile".
Krogh spiega che lui e il suo team si sono "imposti una sfida" per "creare il miglior gameplay dedicato alle armi da fuoco" che avessero mai realizzato ad oggi. "Prima di tutto, volevamo creare un ottimo sistema sia a livello meccanico che tecnico, ma volevamo anche che venisse percepito fluido e responsivo".
"L'idea è che se anche cerchi di agire in furtività e le cose vanno male, gestirai questa situazione in modo leggermente diverso rispetto al passato, ma avrai una esperienza sparatutto molto soddisfacente".
Ricordiamo infine che 007 First Light ha svelato le varie edizioni ed è in prenotazione su Amazon Italia, con una versione esclusiva.