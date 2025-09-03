0

007 First Light svela le edizioni ed è in prenotazione su Amazon Italia, con una versione esclusiva

007 First Light è in arrivo il prossimo anno e se vi ha già convinto potete prenotare il gioco tramite Amazon Italia, con anche una versione esclusiva che non troverete in altri negozi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/09/2025
La confezione di PS5 del gioco 007 First Light Specialist Edition
007 First Light
007 First Light
IOI ha svelato al mondo una lunga presentazione di 007 First Light, annunciando anche la data di uscita: 27 marzo 2026. Se il gioco vi ha già convinti, dovete però scegliere quale versione acquistare.

Oltre alla classica edizione digitale, ci saranno anche delle edizioni fisiche, compresa una standard (chiamata Specialist Edition ed esclusiva di Amazon Italia) e una edizione da collezione. Vediamo i dettagli e dove prenotarle.

La versione Specialist Edition di 007 First Light

La versione standard del gioco in formato fisico, per 69.99€, include:

  • Gioco completo in formato fisico
  • Accesso all'upgrade Deluxe gratuito (solo preordine) con 4 outfit e varie skin per armi e oggetti
  • La skin Smoking Classico
La Specialist Edition di 007 First Light
La Specialist Edition di 007 First Light

Al momento, tramite Amazon è possibile trovare solo le versioni PS5 e Nintendo Switch 2 (Scheda con chiave di gioco), ma dovrebbe essere pubblicata anche la versione per Xbox Series:

La versione Legacy Edition di 007 First Light

Per 299,99€, la versione da collezione del videogioco propone:

  • Gioco completo in formato fisico
  • Accesso all'upgrade Deluxe gratuito (solo preordine) con 4 outfit e varie skin per armi e oggetti
  • Figurine della Golden Gun
  • Skin Obsidian Gold Suit e Golden Gun
  • Steel Case
La Legacy Edition di 007 First Light e i suoi contenuti
La Legacy Edition di 007 First Light e i suoi contenuti

Al momento della scrittura tramite Amazon Italia è disponibile unicamente la versione PS5, con la pagina prodotto ancora incompleta, ma dovrebbe essere pubblicata anche per Xbox e PC.

007 First Light svela la data di uscita e un lungo trailer ricco di azione e furtività

Vi lasciamo infine alla nostra anteprima completa di 007 First Light.

