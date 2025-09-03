007 First Light svela le edizioni ed è in prenotazione su Amazon Italia, con una versione esclusiva

IOI ha svelato al mondo una lunga presentazione di 007 First Light, annunciando anche la data di uscita: 27 marzo 2026. Se il gioco vi ha già convinti, dovete però scegliere quale versione acquistare.
Oltre alla classica edizione digitale, ci saranno anche delle edizioni fisiche, compresa una standard (chiamata Specialist Edition ed esclusiva di Amazon Italia) e una edizione da collezione. Vediamo i dettagli e dove prenotarle.
La versione Specialist Edition di 007 First Light
La versione standard del gioco in formato fisico, per 69.99€, include:
- Gioco completo in formato fisico
- Accesso all'upgrade Deluxe gratuito (solo preordine) con 4 outfit e varie skin per armi e oggetti
- La skin Smoking Classico
Al momento, tramite Amazon è possibile trovare solo le versioni PS5 e Nintendo Switch 2 (Scheda con chiave di gioco), ma dovrebbe essere pubblicata anche la versione per Xbox Series:
- Versione PS5 - Specialist Edition di 007 First Light
- Versione Nintendo Switch 2 - Specialist Edition di 007 First Light
La versione Legacy Edition di 007 First Light
Per 299,99€, la versione da collezione del videogioco propone:
- Gioco completo in formato fisico
- Accesso all'upgrade Deluxe gratuito (solo preordine) con 4 outfit e varie skin per armi e oggetti
- Figurine della Golden Gun
- Skin Obsidian Gold Suit e Golden Gun
- Steel Case
Al momento della scrittura tramite Amazon Italia è disponibile unicamente la versione PS5, con la pagina prodotto ancora incompleta, ma dovrebbe essere pubblicata anche per Xbox e PC.
Vi lasciamo infine alla nostra anteprima completa di 007 First Light.