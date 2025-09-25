Mecha BREAK e Ace Attorney guidano le novità della settimana su GeForce NOW

Questa settimana il GFN Thursday si accende di adrenalina grazie all'arrivo di Mecha BREAK, il nuovo titolo che trasforma i giocatori in piloti di enormi mech pronti a scatenare il caos sul campo di battaglia.
Con GeForce NOW, l'azione segue i gamer ovunque: che si tratti di affrontare nemici da un laptop in un bar o di trasformare il televisore di casa in un'arena futuristica, le partite scorrono senza installazioni o aggiornamenti, solo puro divertimento in streaming. In Mecha BREAK ogni giocatore può scegliere il proprio Striker e personalizzarlo fino ai dettagli più minuziosi, persino alla lunghezza delle dita.
GeForce NOW: i nuovi titoli della settimana
Le novità non finiscono qui: questa settimana si unisce alla libreria anche il celebre Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, portando in cloud le avventure giudiziarie più amate. Interrogatori intensi, colpi di scena e scontri in aula possono ora essere vissuti su qualsiasi dispositivo, senza limiti.
La line-up del GFN Thursday è ricca di uscite fresche, disponibili su Steam, Xbox e PC Game Pass:
- ENDLESS Legend 2 (22 settembre)
- Renown (22 settembre)
- Baby Steps (23 settembre)
- Aztecs: The Last Sun (23 settembre)
- SWORN (23 settembre)
- Lost Rift (25 settembre)
- CloverPit (26 settembre)
- Mecha BREAK
- Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
- Predecessor
GeForce NOW: supporto alle nuove RTX 5080
Non mancano i titoli ottimizzati per le nuove GeForce RTX 5080, pensati per sfruttare al massimo la potenza del cloud gaming: Alan Wake 2 (Epic Games Store) e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Steam, Xbox, PC Game Pass). Con un mix di battaglie meccanizzate, epici scontri in tribunale e una lunga lista di nuove uscite, il GFN Thursday di questa settimana dimostra ancora una volta come GeForce NOW continui ad ampliare la sua offerta, portando esperienze di gioco sempre più varie e coinvolgenti, ovunque ci si trovi.