La possibile data di uscita di Hitman World of Assassination Anniversary Edition è stata svelata da un leak

Il noto insider billbil-kun è tornato con una nuova soffiata, questa volta riguardante la presunta data di uscita di Hitman World of Assassination - Anniversary Edition, l'edizione speciale pensata per celebrare i 25 anni di carriera dell'agente 47, arricchita da una serie di contenuti esclusivi.
Secondo le sue fonti, il gioco sarà pubblicato in formato fisico il 17 ottobre. Al momento non sono stati confermati né il prezzo né le piattaforme su cui sarà disponibile (il gioco è disponibile su PlayStation, Xbox, PC, Switch 2 e iOS), ma come annunciato durante lo IOI Showcase di giugno, si tratterà di un'edizione che verrà messa in vendita per un periodo limitato di tempo, dunque destinata principalmente a collezionisti e fan della saga.
Dettagli sui contenuti
Stando ai dettagli condivisi sia durante l'evento che da billbil-kun, la Anniversary Edition includerà una copia fisica di Hitman World of Assassination, i contenuti del Celebrity Bundle (ovvero le missioni The Undying, The Drop, The Splitter e The Banker), una cartolina lenticolare celebrativa dei 25 anni della serie e una confezione speciale denominata "Chess Master 3D Shadowbox", pensata per dare un tocco da collezione al pacchetto.
Come sempre, trattandosi di informazioni non ufficiali, è bene prendere il tutto con cautela in attesa di eventuali conferme da IO Interactive. Tuttavia, la reputazione di billbil-kun come fonte affidabile nel mondo dei leak videoludici rende questa indiscrezione particolarmente credibile.