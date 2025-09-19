La possibile data di uscita di Hitman World of Assassination Anniversary Edition è stata svelata da un leak

Il noto insider billbil-kun è tornato con una nuova soffiata, questa volta riguardante la presunta data di uscita di Hitman World of Assassination - Anniversary Edition, l'edizione speciale pensata per celebrare i 25 anni di carriera dell'agente 47, arricchita da una serie di contenuti esclusivi.

Secondo le sue fonti, il gioco sarà pubblicato in formato fisico il 17 ottobre. Al momento non sono stati confermati né il prezzo né le piattaforme su cui sarà disponibile (il gioco è disponibile su PlayStation, Xbox, PC, Switch 2 e iOS), ma come annunciato durante lo IOI Showcase di giugno, si tratterà di un'edizione che verrà messa in vendita per un periodo limitato di tempo, dunque destinata principalmente a collezionisti e fan della saga.