Xiaomi 17: possibile lancio in Cina il 30 settembre, ecco tutti i modelli previsti

La nuova gamma Xiaomi 17 potrebbe debuttare in Cina già il prossimo 30 settembre. A rivelarlo è stata una fonte vicina al settore, mentre il presidente Lu Weibing ha confermato che terrà una livestream alle 19:00 CST per rispondere alle domande degli utenti e chiarire la scelta di saltare il numero 16 nella numerazione . Nel frattempo, i teaser ufficiali hanno iniziato a mostrare la versione 17 Pro, segnale che l'annuncio è davvero imminente.

Tre modelli previsti: Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max

La serie sarà composta da tre varianti: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max. Le informazioni trapelate finora si concentrano soprattutto sui modelli Pro, che integreranno il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il processore, con due core ad alte prestazioni a 4,61 GHz e sei core ad alta efficienza a 3,63 GHz, ha già fatto segnare 3.096 punti in single-core e 9.382 in multi-core su Geekbench 6, confermando un netto incremento di potenza sia per l'uso quotidiano che per il gaming. A supporto, fino a 16 GB di RAM e il sistema operativo HyperOS 3 basato su Android 16.

Una delle novità più interessanti è il ritorno del piccolo schermo sul retro, ribattezzato quest'anno "Magic Back Screen". Si tratta di un pannello rettangolare che sostituisce il classico modulo fotografico, incorniciando le lenti e aggiungendo funzionalità extra. Gli utenti potranno personalizzarlo con orologi, avatar, GIF animate, ma anche usarlo come viewfinder per i selfie, pannello di controllo per la domotica e scorciatoie contestuali.