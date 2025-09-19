Xiaomi 17: possibile lancio in Cina il 30 settembre, ecco tutti i modelli previsti

La nuova gamma Xiaomi 17 potrebbe debuttare in Cina già il prossimo 30 settembre. A rivelarlo è stata una fonte vicina al settore, mentre il presidente Lu Weibing ha confermato che terrà una livestream alle 19:00 CST per rispondere alle domande degli utenti e chiarire la scelta di saltare il numero 16 nella numerazione. Nel frattempo, i teaser ufficiali hanno iniziato a mostrare la versione 17 Pro, segnale che l'annuncio è davvero imminente.
Tre modelli previsti: Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max
La serie sarà composta da tre varianti: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max. Le informazioni trapelate finora si concentrano soprattutto sui modelli Pro, che integreranno il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il processore, con due core ad alte prestazioni a 4,61 GHz e sei core ad alta efficienza a 3,63 GHz, ha già fatto segnare 3.096 punti in single-core e 9.382 in multi-core su Geekbench 6, confermando un netto incremento di potenza sia per l'uso quotidiano che per il gaming. A supporto, fino a 16 GB di RAM e il sistema operativo HyperOS 3 basato su Android 16.
Una delle novità più interessanti è il ritorno del piccolo schermo sul retro, ribattezzato quest'anno "Magic Back Screen". Si tratta di un pannello rettangolare che sostituisce il classico modulo fotografico, incorniciando le lenti e aggiungendo funzionalità extra. Gli utenti potranno personalizzarlo con orologi, avatar, GIF animate, ma anche usarlo come viewfinder per i selfie, pannello di controllo per la domotica e scorciatoie contestuali.
Fotocamere in collaborazione con Leica
Per quanto riguarda il comparto fotografico, Xiaomi continuerà la collaborazione con Leica. Il 17 Pro offrirà una tripla configurazione da 50MP con sensore principale f/1.67, ultra-grandangolo e teleobiettivo con zoom ottico 5x (f/3.0). Il modello Pro Max integrerà una lente zoom ancora più luminosa con apertura f/2.6, pensata per garantire prestazioni migliori in condizioni di scarsa luce.
Nonostante le indiscrezioni puntino sul 30 settembre come data di debutto, Xiaomi non ha ancora confermato ufficialmente il lancio. Considerando i teaser già diffusi e l'annuncio della livestream di Lu Weibing, l'arrivo della nuova serie sembra ormai questione di giorni.