Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ci mette nei panni di Fabien in un trailer del gameplay

Il protagonista di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 può infatti percepire le verità nascoste e alcuni dettagli invisibili agli altri clan, ma il prezzo da pagare per questa abilità è salato e influisce sulla sua capacità di distinguere fra realtà e illusiione.

Determinato a scoprire cosa lo abbia condotto lì, trasformandolo in un vampiro, Fabien comincia a indagare ma si ritrova di fronte a una spirale di intrighi, complotti e segreti, nonché alle peculiarità che il sangue Malkavian comporta rispetto alla sua visione del mondo.

The Chinese Room e Paradox Interactive hanno pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 in cui vestiamo i panni di Fabien , il protagonista dell'avventura: un Malkavian che si è risvegliato nella Seattle degli anni '20.

Lo abbiamo provato!

Nei giorni scorsi abbiamo provato l'ultima versione di Vampire: the Masquerade - Bloodlines 2 e possiamo confermare l'ottimo lavoro svolto dagli autori per quanto concerne le atmosfere e il comparto narrativo, la gestione dei clan e un sistema di esplorazione che sfrutta anche la verticalità delle mappe.

Al contempo, tuttavia, sembra che tutto l'impianto RPG abbia subito un sostanziale depotenziamento rispetto a quelle che erano le ambizioni iniziali, forgiate sulla base dell'originale Vampire: The Masquerade, e i combattimenti ci hanno dato l'impressione di essere piuttosto caotici e banali.