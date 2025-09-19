0

Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered: la Deluxe Edition per PS5 è in offerta su Amazon

La Deluxe Edition di Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered è attualmente in offerta su Amazon. Tutti i dettagli della promo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   19/09/2025
Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered
Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered
Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto allettante e interessante: la Deluxe Edition di Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered viene messa in offerta con uno sconto attivo del 17% e un prezzo finale di 45,66€. Acquistalo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il pacchetto comprende entrambi i giochi: Legacy of Kain: Soul Reaver e Legacy of Kain: Soul Reaver 2, permettendo agli utenti, così, di vivere una storia ormai leggendaria. Secoli dopo essere stato tradito e giustiziato dal tuo vecchio padrone Kain, risorgi con un implacabile desiderio di vendetta.

Ulteriori dettagli sul gioco

La Deluxe Edition di Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered offre un'esperienza completa per i fan della saga, combinando il gioco fisico con contenuti esclusivi da collezione.

Contenuto Deluxe Edition
Contenuto Deluxe Edition

L'edizione include un Steelbook con alcuni dei motivi più iconici della serie, un artbook con copertina morbida che mette in risalto gli straordinari ambienti gotici rimasterizzati, l'architettura, i personaggi, i nemici, le armi e le illustrazioni concettuali chiave del gioco. Completano la Deluxe Edition la colonna sonora ufficiale su CD fisico e una scatola da collezione progettata per conservare tutti i contenuti. Per ulteriori approfondimenti dai un'occhiata alla nostra recensione.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered: la Deluxe Edition per PS5 è in offerta su Amazon