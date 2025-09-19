“Kratos impugnerà una spada egizia” nel prossimo God of War, secondo un'indiscrezione

A queste speculazioni si è recentemente aggiunta quella dell'insider Tom Henderson, che nel corso di un podcast di Insider Gaming ha rivelato che lo studio starebbe lavorando non solo al vociferato spin-off in stile metroidvania , ma anche a un nuovo episodio principale della saga. Secondo Henderson, nel gioco Kratos impungerà una "spada egiziana" o comunque una lama ricurva che richiama l'estetica di quell'ambientazione. La descrizione sembra riferirsi al khopesh, un'arma dalla forma falcata di origine sumera.

Sony Santa Monica non ha mai parlato esplicitamente di un nuovo capitolo della serie God of War , ma nel tempo sono emerse diverse indiscrezioni che suggeriscono una possibile ambientazione egizia per la prossima avventura di Kratos.

Prossima tappa Egitto?

Naturalmente, queste informazioni non sono confermate e vanno considerate con cautela, anche se Henderson è noto per la sua affidabilità nel campo dei leak. Dopo aver esplorato la mitologia greca e quella norrena, un capitolo ambientato in Egitto appare come una possibilità concreta per l'evoluzione narrativa della serie.

Kratos in God of War (2018)

Del resto, il director Corey Barlog ha rivelato che, prima di scegliere la mitologia nordica per il God of War del 2018, lo studio aveva preso in considerazione diverse opzioni, tra cui quella egizia. La saga ha già lasciato tracce di altre culture, come dimostra il riferimento di Mimir all'Egitto come "l'Impero del Fiume", e la capacità di Kratos di viaggiare tra regni diversi è ormai un elemento consolidato. Inoltre, a gennaio il giornalista Daniel Ritchman aveva dichiarato che Sony stava assumendo attori mediorientali per un nuovo gioco tripla A, forse proprio il prossimo God of War.

Per ora, però, si tratta solo di speculazioni. In attesa di conferme ufficiali da parte di Santa Monica Studio, vale la pena tenere d'occhio i prossimi eventi. Secondo NateTheHate, Sony avrebbe in programma un nuovo State of Play o un PlayStation Showcase a ridosso con il Tokyo Game Show 2025.