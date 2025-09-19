Nothing annuncia NOS 4.0: design curato, multitasking potenziato e altre novità

Nothing ha presentato NOS 4.0, sistema operativo che introdurrà una serie di novità volte a offrire un'esperienza ancora più funzionale. Dalla Extra Dark Mode alla nuova Pop-up View, il design risulta ancora più curato e coerente con ogni dettaglio, oltre a garantire comfort visivo e molto altro ancora. Vediamo quindi le principali novità che approderanno sui dispositivi dell'azienda londinese.
Le novità del sistema operativo
Nothing OS 4.0 si basa sulle fondamenta di OS 3.0, stavolta introducendo una serie di miglioramenti in grado di offrire maggiore trasparenza e coerenza, rendendo ogni interazione più fluida. Il design è stato migliorato per rendere tutto più dinamico e intuitivo, dai componenti standardizzati agli orologi della schermata di blocco, fino alla Dashboard AI Usage.
A cambiare è anche la modalità Extra Dark Mode, ora più scura ma anche più funzionale e pensata per ridurre i consumi energetici, oltre a garantire maggior comfort visivo. Quest'ultimo aspetto è molto utile, in particolare nelle condizioni di scarsa luminosità, dato che contribuisce a non affaticare gli occhi.
Nothing ha pensato anche al multitasking, stavolta migliorato con la nuova Pop-Up View: basta uno swipe dal basso verso l'alto per ridurre un'app, o verso il basso per riportarla a schermo intero. Con il TrueLens Engine, inoltre, la fotocamera è stata migliorata con nuovi controlli e preset creativi, insieme a un layout più intuitivo.
Sicurezza e privacy
L'azienda ha prestato attenzione anche alla sicurezza, nonché alla privacy degli utenti. In particolare, l'integrazione con l'intelligenza artificiale è stata resa più semplice, quindi trasparente e chiara, grazie a una sezione che vi permetterà di restare aggiornati sulle novità dei modelli IA. Ciò significa quindi poter avere maggiore controllo: ad esempio, nelle impostazioni potrete consultare le tendenze di utilizzo, oltre a individuare i modelli LLM più attivi. In questo modo potrete analizzarne i dettagli e avere sempre il pieno controllo.
Per ora non sappiamo quando sarà disponibile a tutti gli effetti, ma presto arriverà la Open Beta. A tal proposito, vi ricordiamo che la Closed Beta è approdata già a luglio su Nothing Phone (3). Vi aggiorneremo con ulteriori dettagli non appena avremo altre informazioni in merito.