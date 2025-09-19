Steam propone i saldi sul franchise di Dragon Ball: da Sparking! Zero a Kakarot

Tra i giochi in promozione ovviamente non poteva mancare Dragon Ball: Sparking! Zero . Il picchiaduro 3D è in promozione a 39,89 euro grazie a uno sconto del 43%. È in offerta anche la Ultimate Edition, che include tutti i contenuti del Season Pass e altri extra, proposta a 65,99 euro con uno sconto del 40%.

Se siete appassionati della saga di Dragon Ball , le nuove offerte proposte da Bandai Namco su Steam potrebbero decisamente attirare la vostra attenzione. I saldi coinvolgono numerosi titoli dedicati a Goku e ai Guerrieri Z, con sconti interessanti su diverse edizioni.

Anche FighterZ, Xenoverse e Kakarot in promozione

In sconto anche Dragon Ball Z: Kakarot, il cui prezzo per la versione base scende a 14,99 euro. Sono disponibili anche i singoli DLC e Season Pass pubblicati nel corso degli anni, oltre alla Daima Edition, che include il gioco base e due espansioni ispirate alla serie animata Daima, ora a 39,99 euro invece dei consueti 49,99 euro.

Proseguendo, troviamo Dragon Ball FighterZ in offerta a 9,59 euro, con uno sconto dell'84%. Per chi desidera iniziare con tutti i personaggi già sbloccati, è disponibile la Legendary Edition, che include il gioco base e tutti i DLC rilasciati. Infine, Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe Edition è proposto a metà prezzo, ovvero 19,99 euro, e include il Super Pass con diversi personaggi tratti da Dragon Ball Super.

Tutte le offerte sul franchise di Dragon Ball di Steam saranno disponibili fino al 29 settembre. Qui trovate l'elenco completo delle promozioni attive. In questi giorni anche Capcom, Square Enix e Koei Tecmo hanno lanciato dei saldi in occasione del Tokyo Game Show 2025.